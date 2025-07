Prezident: Zahraničný obchod SR a Chorvátska prekročil 1 miliardu eur

Záhreb 1. júla (TASR) - Zahraničný obchod medzi Slovenskom a Chorvátskom v posledných rokoch prekročil hranicu jednej miliardy eur, stále však existuje priestor na zintenzívnenie obchodných kontaktov. Vyhlásil to v utorok na otvorení slovensko-chorvátskeho fóra prezident SR Peter Pellegrini za účasti chorvátskej hlavy štátu Zorana Milanoviča, informuje osobitná spravodajkyňa TASR.



Slovensko-chorvátske fórum má podľa Pellegriniho posilniť hospodárske väzby medzi Slovenskom a Chorvátskom, tiež hľadať nové projekty a partnerstvá. Podľa jeho slov vlani navštívilo Chorvátsko viac ako pol milióna obyvateľov Slovenska, teda každý desiaty slovenský občan. „Som presvedčený, že aj Slovensko má čo ponúknuť návštevníkom z Chorvátska a že počet turistov z Chorvátska na Slovensku bude v budúcich rokoch narastať. Rovnako sa môžeme inšpirovať schopnosťou Chorvátska budovať svoju infraštruktúru tak, aby zodpovedala obrovskému záujmu turistov a ich požiadavkám v 21. storočí,“ povedal Pellegrini.



Slováci by zároveň podľa neho nemuseli byť iba turistami v Chorvátsku, ale aj aktívnymi obchodnými investičnými partnermi. Rôzne slovenské firmy v Chorvátsku rozbiehajú developerské projekty a preto by bola podľa prezidenta škoda, ak by sa spolupráca medzi oboma krajinami obmedzovala len na cestovný ruch a turizmus. Zdôraznil, že jednou z najsľubnejších oblastí je rozvoj jadrovej energetiky, tiež infraštruktúra pre elektromobilitu či obnoviteľné zdroje energie. Stredomorská klíma podľa neho napríklad pre fotovoltiku poskytuje ideálne podmienky.



„Všetkých nás spája záujem prehlbovať spoluprácu, či už ide o sektor potravinárstva, obrany, strojárstva, rozvoj infraštruktúry, inovácie či zelené technológie,“ uzavrel prezident. Verejní predstavitelia oboch krajín by sa preto mali snažiť zabezpečovať čo najpriaznivejšie podmienky na ich ďalší rozvoj.



Generálny riaditeľ Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) Robert Šimončič doplnil, že slovenské firmy sú pripravené rozvíjať svoje aktivity v Chorvátsku, pričom mnohé spoločnosti už dlhodobo pôsobia na tamojšom trhu. Jednou z nich je napríklad Tatravagónka, ktorá vstúpila na chorvátsky trh veľkou akvizíciou lokálnej chorvátskej spoločnosti a v súčasnosti prispieva k modernizácii železničného priemyslu.



„Znalosti lokálneho prostredia prinášajú konkrétne výsledky a zároveň ukazujú, že máme na čom stavať ako dnešná obchodná výmena. To číslo je veľmi pekné a okolo jednej miliardy od roku 2019 narástol náš vzájomný obchod o 70 percent,“ uzavrel Šimončič.











(osobitná spravodajkyňa TASR Michaela Kováčová)