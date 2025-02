Prezident zatiaľ s premiérom nehovoril o nominantoch na vládne posty

Bratislava 22. februára (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) zatiaľ prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu nepredstavil nominantov na vládne posty. V prípade, že nominantom na ministra bude nezaradený poslanec Rudolf Huliak, bude chcieť Pellegrini vedieť, či zmenil svoj postoj k vystúpeniu SR z Európskej únie a NATO. Uviedol to v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy. V koaličnej kríze bude prezident postupovať tak, aby sa nestal súčasťou opozičného boja alebo pokusu meniť pomery vo vláde a parlamente. Nebude tiež robiť kroky, ktoré majú destabilizovať a prispieť k pádu tejto vlády. Prezidentský palác nie je podľa neho centrom odboja ani piatym koaličným partnerom.



"S premiérom som sa dohodol, že predtým, ako príde s konkrétnymi návrhmi na rekonštrukciu vlády, mi prinesie ukázať podpisy tzv. voľných poslancov, ktorí sa svojím podpisom prihlásia, že budú ďalej podporovať vládnu väčšinu, aby tak premiér mohol deklarovať, že disponuje väčšinou v parlamente," povedala hlava štátu. Pellegrini dodal, že Fico má potom legitímne právo v zmysle ústavy navrhnúť mu výmenu ministrov. Všetko bude podľa neho záležať od dohody, ktorú premiér urobí s nespokojnými poslancami, ktorí by mu podpisom mali garantovať vernosť.



Prezident odporúča koaličným lídrom, aby medzi sebou debatovali ešte viac ako predtým. K diskusii musí dôjsť aj pred každým vážnym rozhodnutím. Radí tiež, aby lídri viac komunikovali aj s poslancami svojich vlastných strán a veci s nimi dopredu prerokovali.



Pellegrini sa v relácii vyjadril aj k zhromaždeniam, ktoré boli v piatok (21. 2.) na Slovensku. Považuje ich za legitímne a tvrdí, že takéto protesty nikdy neodsúdi. "Len by som poprosil, aby tí, ktorí ich organizujú, prestali ako nosnú tému používať slogan Slovensko je Európa a nedovolíme nikomu Slovensko z Európskej únie (EÚ) ani z NATO vytiahnuť," poznamenal s tým, že Slovensko z EÚ ani Severoatlantickej aliancie neodchádza.



V súvislosti so zmenami Ústavy SR, ktoré navrhuje predseda vlády, Pellegrini uviedol, že jeho podpis nebude rozhodujúci, keď novela prejde 90 hlasmi v parlamente. "Môj podpis je už potom len prejavom mojej osobnej hodnotovej výbavy, či s tým súhlasím, alebo nesúhlasím," skonštatoval. Zmenu ústavy považuje za dymovú clonu, ktorá zahltí veľkú časť verejného aj politického priestoru. Podotkol, že sa o tom bude veľa diskutovať, ale pre Slovensko to neprinesie viac investícií, ani lepšie životné prostredie či viac pracovných miest.



Hlava štátu sa vyjadrila aj k siedmemu výročiu vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Slovensko musí podľa Pellegriniho urobiť všetko pre to, aby sa niečo také nezopakovalo. Zhodnotil, že SR sa po siedmich rokoch posunula k väčším prejavom nenávisti, ktorá sa pretavuje do fyzického násilia. "Tých sedem rokov nám ukázalo, ako veľmi nebezpečné je budovať alebo povzbudzovať nenávisť, nejaký odpor voči konkrétnej skupine, a musíme urobiť všetko pre to, aby sme tie prejavy nenávisti tlmili," povedal prezident. Dodal, že za prejavenie názoru netreba nikoho odsudzovať, fyzicky napadnúť a už vôbec nie ho pripraviť o život.