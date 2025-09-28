< sekcia Slovensko
Prezident zdôraznil potrebu zmodernizovať a posilniť ozbrojené sily
Pellegrini pri príležitosti Dňa OS SR odovzdal ďakovné medaily prezidenta SR Pozemným silám OS SR a Národným obranným silám.
Autor TASR
Brezová pod Bradlom 28. septembra (TASR) - Slovensko musí byť pripravené reagovať na aktuálne bezpečnostné hrozby posilňovaním obranyschopnosti a modernizáciou svojich ozbrojených síl. Na oslavách Dňa Ozbrojených síl SR v Brezovej pod Bradlom to v nedeľu uviedol prezident a hlavný veliteľ Ozbrojených síl SR (OS) SR Peter Pellegrini.
Prezident vo svojom príhovore zdôraznil, že v súčasnosti je potrebné opäť chrániť hodnoty, na ktorých stojí nielen Slovenská republika, ale celé demokratické spoločenstvo. „Žijeme v zneistenej bezpečnostnej atmosfére, keď hrozby presahujú hranice a menia podobu. Opakovane dochádza k narúšaniu suverenity štátov predovšetkým na východnej hranici NATO či už formou vniknutia do vzdušného priestoru ale aj iným spôsobom vrátane dezinformačných kampaní a kybernetických útokov,“ skonštatoval Pellegrini.
Podľa jeho slov je preto nutné budovať moderné a silné ozbrojené sily, ktoré budú kombináciou pripravených a zdatných príslušníkov, modernej techniky, ľudského kapitálu a schopného velenia. „Každá investícia do vzdelávania, výcviku, infraštruktúry, ale aj do techniky sa odzrkadlí na schopnosti ozbrojených síl rýchlo a účinne reagovať na výzvy 21. storočia,“ povedal prezident.
Zároveň ocenil vysokú profesionalitu príslušníkov OS SR. „Svojou odvahou a pripravenosťou brániť našu krajinu sú už 32 rokov oporou pre všetkých našich občanov. Osobitne ďakujem tým, ktorí slúžia v mierových misiách či operáciách. S úctou spomíname aj na vojakov, ktorí položili svoje životy pri plnení úloh,“ pripomenul vo svojom príhovore.
Pellegrini pri príležitosti Dňa OS SR odovzdal ďakovné medaily prezidenta SR Pozemným silám OS SR a Národným obranným silám. Z rúk hlavy štátu si ďakovnú medailu prevzal aj nadrotmajster Igor Maďar zo 46. krídla Kuchyňa Vzdušných síl OS SR za plnenie úloh pri evakuácii osôb z miest ohrozenia a tiež v operácii medzinárodného krízového manažmentu NEO Izrael.
Deň OS SR sa sa každoročne pripomína 22. septembra, v deň výročia víťazstva slovenských dobrovoľníkov pod velením Jána Francisciho v bitke nad jednotkami cisárskej armády v roku 1848 v Brezovej pod Bradlom. „Tu sa Slováci po prvý raz prihlásili o svoje práva. O tento zásadný dejinný zlom sa ako o pevný bod mohol opierať aj generál Štefánik a jeho druhovia z československých légií, s týmto posolstvom sa mohli stotožniť príslušníci odboja proti fašizmu, hrdinovia, ako boli generáli Ján Golian či Rudolf Viest alebo vojnoví veteráni a účastníci Slovenského národného povstania,“ doplnil prezident.
