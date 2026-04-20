Prezident zdôraznil význam pripomínania si minulosti
Bratislava 20. apríla (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini zdôraznil význam pripomínania si minulosti. Počas odovzdávania ocenení Spravodlivý medzi národmi vyzdvihol odvahu, ľudskosť a morálny postoj ľudí, ktorí počas holokaustu riskovali vlastné životy, aby zachránili prenasledovaných. Spolu s Ústredným zväzom židovských náboženských obcí v SR a Národnou radou SR prevzal nad podujatím izraelského veľvyslanectva záštitu. TASR o tom informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR.
„Vraciame sa k týmto tragickým udalostiam, aby v našej pamäti nevybledli, aby sa nevytratili z našej mysle ani z nášho srdca. Aby sme si uctili pamiatku obetí, nevinných ľudí, ktorí zahynuli násilnou smrťou. A predovšetkým, aby sme prejavili vďaku tým, ktorí v sebe našli odvahu pomáhať aj napriek tomu, že vystavovali smrteľnému nebezpečenstvu seba i svojich najbližších,“ uviedol Pellegrini.
Poukázal na konkrétne formy pomoci, ktoré záchrancovia poskytovali. Poskytovali potraviny, lekársku pomoc, zabezpečovali falošné identity a ukrývali ľudí. „Vedeli, že ich rozhodnutie bude znamenať život v nepohodlí a neustálom strachu. Viacerí boli vystavení krutému vypočúvaniu a hrozbám,“ poukázala hlava štátu.
Tieto hrdinské skutky podľa Pellegriniho poskytujú inšpiráciu dodnes. Zdôraznil aj posolstvo ocenenia - príležitosť mobilizovať v sebe ľudskosť a toleranciu a ovplyvniť tak dejiny.
