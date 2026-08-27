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Prezident žiada vládu, aby riešila prekazený útok i možné riziká
Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie voči trom cudzincom pre prípravu obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia, ktorého sa mali dopustiť ako spolupáchatelia na objednávku.
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava 27. augusta (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini žiada vládu, aby sa na najbližšom rokovaní, prípadne na mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady SR, zaoberala prekazeným útokom na výrobný závod na východnom Slovensku. Vyzval vládu, aby sa vážne zaoberala aj možnými rizikami ďalších útokov a nepodceňovala situáciu. Hlava štátu žiada vládu schváliť opatrenia, ktoré ubezpečia nielen firmy, ale hlavne slovenskú verejnosť o tom, že naše bezpečnostné zložky a spravodajské služby sú pripravené zabrániť ďalším potenciálnym útokom. Prezident to vyhlásil vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti.
Prezident pripomenul, že na Slovensku pôsobí viacero ďalších firiem, ktoré vyrábajú zbrane, zbraňové systémy alebo komponenty, ktoré sa dajú použiť v zbrojárskom priemysle. „Je preto nesmierne dôležité, aby naše bezpečnostné zložky, spravodajské služby, ale aj samotní majitelia týchto fabrík urobili sumár opatrení, ktoré pomôžu eliminovať riziko potenciálneho útoku, ktorému sme v Haniske zabránili, na absolútne minimum,“ vyhlásil vo videu.
Podľa Pellegriniho sa vynárajú ďalšie rôzne informácie, ktoré často dostáva aj Kancelária prezidenta SR. „Všetky takéto informácie postupujeme a postúpime aj dnes orgánom činným v trestnom konaní a všetkým relevantným bezpečnostným zložkám,“ oznámil s tým, že pravidelne dostáva informácie o bezpečnostných hrozbách, a tak to bolo aj v prípade plánovaného útoku na firmu. Ocenil preto rýchlu reakciu spravodajských služieb i bezpečnostných zložiek. „V konečnom dôsledku dospeli až k zadržaniu samotných potenciálnych páchateľov vrátane spolupráce s cudzími bezpečnostnými zložkami,“ vyhlásila hlava štátu.
Príslušníci protizločineckej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) Prezídia Policajného zboru prekazili pripravovaný podpaľačský útok na výrobný závod na východnom Slovensku. Cieľom mal byť objekt, v ktorom sa vyrábajú bezpilotné systémy.
Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie voči trom cudzincom pre prípravu obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia, ktorého sa mali dopustiť ako spolupáchatelia na objednávku. Dvoch obvinených zadržali na Slovensku a vyšetrovateľ spracoval podnet na ich väzobné stíhanie. Tretieho zadržali nemecké orgány na základe európskeho zatýkacieho rozkazu v mimoriadne krátkom čase. Polícia pre TASR v stredu (26. 8.) uviedla, že priebežne vyhodnocuje bezpečnostnú situáciu a spolupracuje s ostatnými bezpečnostnými zložkami. V prípade potreby prijíma primerané opatrenia zodpovedajúce aktuálnej situácii.
Prezident pripomenul, že na Slovensku pôsobí viacero ďalších firiem, ktoré vyrábajú zbrane, zbraňové systémy alebo komponenty, ktoré sa dajú použiť v zbrojárskom priemysle. „Je preto nesmierne dôležité, aby naše bezpečnostné zložky, spravodajské služby, ale aj samotní majitelia týchto fabrík urobili sumár opatrení, ktoré pomôžu eliminovať riziko potenciálneho útoku, ktorému sme v Haniske zabránili, na absolútne minimum,“ vyhlásil vo videu.
Podľa Pellegriniho sa vynárajú ďalšie rôzne informácie, ktoré často dostáva aj Kancelária prezidenta SR. „Všetky takéto informácie postupujeme a postúpime aj dnes orgánom činným v trestnom konaní a všetkým relevantným bezpečnostným zložkám,“ oznámil s tým, že pravidelne dostáva informácie o bezpečnostných hrozbách, a tak to bolo aj v prípade plánovaného útoku na firmu. Ocenil preto rýchlu reakciu spravodajských služieb i bezpečnostných zložiek. „V konečnom dôsledku dospeli až k zadržaniu samotných potenciálnych páchateľov vrátane spolupráce s cudzími bezpečnostnými zložkami,“ vyhlásila hlava štátu.
Príslušníci protizločineckej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) Prezídia Policajného zboru prekazili pripravovaný podpaľačský útok na výrobný závod na východnom Slovensku. Cieľom mal byť objekt, v ktorom sa vyrábajú bezpilotné systémy.
Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie voči trom cudzincom pre prípravu obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia, ktorého sa mali dopustiť ako spolupáchatelia na objednávku. Dvoch obvinených zadržali na Slovensku a vyšetrovateľ spracoval podnet na ich väzobné stíhanie. Tretieho zadržali nemecké orgány na základe európskeho zatýkacieho rozkazu v mimoriadne krátkom čase. Polícia pre TASR v stredu (26. 8.) uviedla, že priebežne vyhodnocuje bezpečnostnú situáciu a spolupracuje s ostatnými bezpečnostnými zložkami. V prípade potreby prijíma primerané opatrenia zodpovedajúce aktuálnej situácii.