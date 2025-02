Prezident zorganizuje okrúhly stôl k zvyšovaniu výdavkov na obranu

Bratislava 22. februára (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini zorganizuje okrúhly stôl koalície a opozície k potenciálnemu zvyšovaniu výdavkov na obranu. Na najbližšom samite NATO chce prezentovať čo najširší konsenzus, aby jasne povedal, ako sa SR k tejto téme postaví. Uviedol to v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy s tým, že tak spraví do niekoľkých týždňov.



"To sú ešte vážne debaty, nič nie je uzavreté. Preto ani poslucháči nech nemajú obavy, že Slovensko súhlasilo s extrémnymi výdavkami. Pre mňa a pre vládu bude kľúčové zachovať sociálne štandardy, úroveň zdravotnej starostlivosti, úroveň školstva," povedal Pellegrini. Bude chcieť vedieť, či sa do obranných výdavkov budú započítavať aj výdavky spojené napríklad s opravou mostov či postavením vojenskej nemocnice.



Prezident zároveň považuje za správne, že prvotné diskusie o mieri na Ukrajine vedú ruský prezident Vladimir Putin a americká hlava štátu Donald Trump. Európska únia (EÚ) by do diskusií o mieri mala vstúpiť vtedy, keď sa začnú vyjednávať bezpečnostné garancie. "Ak vojnový konflikt, ktorý sa ukončí nejakým mierom alebo prímerím, aby bol trvalý, tak tam to už bez Európskej únie nepôjde, lebo my sme tu na európskom kontinente, nie USA," skonštatoval Pellegrini.



V súvislosti s vojnou na Ukrajine poukázal na sankcie proti Rusku. Aktuálne je na stole 16. balík sankcií. Slovensko sa musí podľa neho najprv pozrieť na to, aký bude mať tento balík dosah na slovenskú ekonomiku. Zároveň sa však bude pýtať, že ak dôjde k prímeriu medzi Ruskom ma Ukrajinou, kto príde prvý s návrhom na zrušenie sankcií. "Zvádzať sankcie je ľahšie ako ich uvoľňovať," poznamenal.



Zároveň podľa neho nie je Slovensko zástancom vyslania vojakov na Ukrajinu v rámci mierovej misie. Ak by mali byť vojaci vyslaní na Ukrajinu po dohodnutí prímeria, bude to na bilaterálnej dohode jednotlivých štátov, nebude to nasadenie vojakov EÚ alebo NATO. "Slovensko sa do takejto bilaterálnej dohody určite nepustí," deklaroval Pellegrini. Dodal, že ak by na ukrajinskom území mali byť vojaci, mohlo by to byť pod vlajkou OSN.



Na otázku o vytvorení spoločnej európskej armády Pellegrini povedal, že SR nemá záujem takúto armádu vytvárať. Hovorí o potrebe posilnenia armád NATO v rámci Európy ako druhý pilier vo vzťahu k Spojeným štátom americkým. "To znamená posilnenie NATO tým, že naše európske armády jednotlivých členských krajín, primerane ekonomike a veľkosti, budú podstatne silnejšie a budú viac schopné pôsobiť odstrašujúco pred akýmkoľvek konfliktom," tvrdí prezident.



Zároveň skonštatoval, že pokiaľ bude EÚ roztrieštená a nebude vedieť udržať tempo, tak bude mať vážny problém. Líderstvo Únie potrebuje podľa hlavy štátu väčšiu dynamiku a impulz. V rámci Európskej únie by sa malo prestať s delením krajín. Povedal, že Únia si tiež musí nájsť témy, na ktorých sa vedia štáty spojiť. Ide napríklad o boj proti terorizmu či nelegálnej migrácii. "Na tejto novovzniknutej jednote potom stavať a riešiť ďalšie problémy," podotkol Pellegrini.