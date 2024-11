Prezidenta mrzí, že vláda nepripravila oslavy k výročiu revolúcie

Bratislava 16. novembra (TASR) - Hodnoty spojené so 17. novembrom 1989 nie sú samozrejmosťou. Je povinnosťou nás všetkých pripomínať si ich. Uviedol to prezident SR Peter Pellegrini v mimoriadnom príhovore v STVR s tým, že s Nežnou revolúciou sa spájajú sloboda, demokracia, odmietnutie násilia, snaha o zmierenie spoločnosti aj prirodzená túžba po lepšom živote. Vyzval v tejto súvislosti na zastavenie šírenia nenávisti.



"Ak sme niečo na novembrových námestiach spoločne a rozhodne odmietali, bolo to násilie. Čo je však dnešnou slovenskou realitou? Čoraz agresívnejšie slovné násilie, ktoré stále viac a viac otravuje politickú a spoločenskú diskusiu, a prostredníctvom sociálnych sietí a médií sa šíri do každej oblasti ľudského života. Ale žiaľ, už aj skutočné fyzické násilie s politickým pozadím, ktoré sme za 35 rokov demokratického života nepoznali," vyhlásil.



Hlava štátu v tejto súvislosti poukázala na atentát na premiéra Roberta Fica (Smer-SD) v Handlovej. Skritizovala, že politická i občianska scéna žije aj po incidente spôsobom, akoby sa nič nestalo. "Preto v tento deň dôrazne pripomínam, ak nezastavíme šírenie nenávisti, môže sa stať jednou z najväčších hrozieb pre stratu toho, čo sme si v novembri 1989 nenásilnou a pokojnou cestou vybojovali," poznamenala.



Pellegrini hovoril aj o spolupatričnosti ako jednom z odkazov udalostí z novembra 1989. V tejto súvislosti poukázal na polarizáciu dnešnej spoločnosti. Vyzval ľudí, aby vystúpili zo svojich "bublín" a skúsili pochopiť aj iné postoje. Pripomenul tiež potrebu pripomínania si hodnôt Nežnej revolúcie. Mrzí ho preto, že vláda k sviatku nepripravila žiadne oficiálne oslavy. "Presne tak, ako príchod svätého Cyrila a Metoda, Slovenské národné povstanie či Duklianska operácia, aj 17. november znamenal zásadnú zmenu v našich životoch," skonštatoval.



Okrem vlády skritizoval aj opozíciu. Obe podľa neho rezignovali na pripomenutie významu Nežnej revolúcie pre celé Slovensko. "Sedemnásty november nie je dňom, ktorému máme dávať stranícku či politickú nálepku. Nie je to deň, kedy si máme pripomínať vlastné politické úspechy, alebo naopak, protestovať proti súčasnej, demokraticky zvolenej moci," povedal. Sedemnásty november podľa jeho slov patrí všetkým občanom SR.



Myslí si, že význam toho, čo dokázal zmeniť November '89, musí byť evidentný nielen v rozsahu slobôd a demokracie, ale aj v napredovaní štátu a jeho sociálnych vymožeností. Štát preto podľa musí ponúknuť aj reálnu víziu do budúcnosti. "Potrebujeme nielen dokončiť základné infraštruktúrne projekty a konečne dostať na vyššiu úroveň naše nemocnice, školy, cesty, železnice či fabriky, ale musíme aj vedieť, kam naše úsilie smeruje, a kde je miesto Slovenska na mape sveta v 21. storočí," zdôraznil úlohu súčasnej i budúcich vlád.



Upozornil, že ak túto víziu pre mladú, nastupujúcu generáciu nedokážeme zadefinovať a následne aj efektívne napĺňať, dôsledkom môže byť dlhodobé a vážne sklamanie ľudí z demokratického politického zriadenia. "A to už môže byť vážny problém pre všetko, čo 17. november do našich životov priniesol a čoho sa za žiadnych okolností nechceme a nemôžeme vzdať," varovala hlava štátu.