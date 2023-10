Prezidenta Slovenskej lekárskej komory Oravca odvolali z funkcie

Bratislava 6. októbra (TASR ) - Prezidenta Slovenskej lekárskej komory (SLK) Pavla Oravca na piatkovom mimoriadnom sneme komory odvolali z funkcie. Vedením komory snem dočasne poveril viceprezidenta Jaroslava Šima. TASR o tom informovala manažérka pre komunikáciu a médiá SLK Nancy Závodská.



Šimo bude post zastávať, dokým si komora nezvolí nového prezidenta. Voľby by sa mali podľa Závodskej uskutočniť do dvoch mesiacov. Rada SLK zároveň odvolala z funkcie viceprezidenta komory Róberta Rolanda a funkciou poverila Valériu Vasiľovú.



Oravec avizoval svoje možné odvolanie už v septembri. Súvisieť má so spormi v SLK pre rozdielne názory na riešenie problémov týkajúcich sa fungovania komory. Viacerí členovia Rady SLK ich podľa neho riešiť nechcú, s čím nesúhlasí.