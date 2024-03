Prezidenta SR si občania doteraz priamo volili päťkrát

Bratislava 19. marca (TASR) - V sobotu 23. marca sa uskutoční prvé kolo voľby prezidenta Slovenskej republiky (SR). V prípade, že v ňom žiadny z uchádzačov nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, bude sa druhé kolo konať v sobotu 6. apríla.







TASR v tejto súvislosti prináša priebeh a výsledky doterajších volieb prezidenta SR.







Po vzniku samostatnej SR v roku 1993 sa voľba hlavy štátu konala v Národnej rade (NR) SR. Prvé skrutínium sa konalo 26. januára 1993. Na post hlavy štátu kandidoval Roman Kováč za HZDS, ktorého podporilo 69 poslancov. Kandidát SDĽ Milan Ftáčnik získal 30 hlasov, kandidát SNS Jozef Prokeš a kandidát KDH Anton Neuwirth po 27 hlasov.



Ani jeden z kandidátov nezískal dostatočný počet hlasov, a tak sa o deň neskôr konalo druhé skrutínium. Poslanci si vyberali z dvoch kandidátov, ktorí získali v prvom skrutíniu najväčší počet hlasov. Roman Kováč (dostal 78 hlasov) a Milan Ftáčnik (získal 31 hlasov) však nedosiahli potrebných 90 hlasov. HZDS tak navrhlo do ďalšieho kola volieb Michala Kováča, ktorého podporili SNS a aj SDĽ.



Poslanci parlamentu 15. februára 1993 zvolili Michala Kováča za prezidenta SR. Za jeho zvolenie hlasovalo 106 zo 148 poslancov.



Michal Kováč ukončil funkčné obdobie 2. marca 1998 odovzdaním prezidentských právomocí vláde SR, pretože sa počas jeho funkčného obdobia nepodarilo v parlamente zvoliť jeho nástupcu.



Po parlamentných voľbách, ktoré sa konali 25. a 26. septembra 1998, sa nová vládna koalícia dohodla na zmene spôsobu voľby prezidenta, ktorého si odvtedy volia občania SR priamo.







Prvé kolo historicky prvej priamej voľby prezidenta sa konalo 15. mája 1999 a zúčastnilo sa ho 73,89 percenta voličov. O post prezidenta sa uchádzali Rudolf Schuster (SDK, SMK, SDĽ a SOP), predseda HZDS Vladimír Mečiar, predseda SNS Ján Slota, Ján Lazarčík za KSS, Ján Demikát za Koalíciu sociálno-ľavicovo orientovaných strán (KSĽOS) a nezávislí kandidáti Magda Vášáryová, Ivan Mjartan, Juraj Švec, Boris Zala. Michal Kováč sa pred prvým kolom vzdal kandidatúry.



Víťazom prvého kola sa so ziskom 47,37 percenta hlasov stal Rudolf Schuster. Druhého Vladimíra Mečiara podporilo 37,23 percenta voličov. Obaja sa stretli v druhom kole volieb, ktoré sa konalo 29. mája 1999 s účasťou 75,45 percenta. Víťazom a prezidentom sa stal Rudolf Schuster, ktorého volilo 57,18 percenta voličov. Mečiara podporilo 42,81 percenta.







Prvé kolo druhej priamej voľby prezidenta sa uskutočnilo 3. apríla 2004 a zúčastnilo sa ho 47,94 percenta oprávnených voličov. Za prezidenta kandidovali predseda HZDS Vladimír Mečiar, predseda HZD Ivan Gašparovič, Eduard Kukan (SDKÚ), poslanec NR SR za KDH František Mikloško, bývalý veľvyslanec SR v USA Martin Bútora, Ján Králik (SDĽ, SDSS, Združenie žien Slovenska), Jozef Kalman (Ľavicový blok) či nezávislí kandidáti Rudolf Schuster, Július Kubík, Ján Šesták, Stanislav Bernát. Ľubo Roman sa kandidatúry pred prvým kolom vzdal.



Víťazom prvého kola sa so ziskom 32,73 percenta hlasov stal Vladimír Mečiar. Na druhom mieste skončil Ivan Gašparovič, ktorý dosiahol 22,28 percenta hlasov. Tesne za ním na treťom mieste skončil Eduard Kukan, ktorý dostal 22,09 percenta hlasov. V druhom kole, ktoré sa konalo 17. apríla a zúčastnilo sa ho 43,50 percenta voličov, zvíťazil Ivan Gašparovič. Dosiahol 59,91 percenta hlasov. Vladimír Mečiar dostal 40,08 percenta hlasov.







Prvé kolo tretej priamej voľby prezidenta sa konalo 21. marca 2009. Volebná účasť dosiahla 43,63 percenta. O post prezidenta sa uchádzali Ivan Gašparovič (občiansky kandidát s podporou Smeru-SD, SNS a HZD), Iveta Radičová (občianska kandidátka s podporou SDKÚ-DS, KDH, SMK, OKS), František Mikloško (občiansky kandidát s podporou Konzervatívnych demokratov Slovenska), Zuzana Martináková (občianska kandidátka s podporou Slobodného fóra), Milan Melník (občiansky kandidát a nominant ĽS-HZDS), občianska kandidátka Dagmara Bollová a Milan Sidor (občiansky kandidát s podporou KSS).



Víťazom prvého kola so ziskom 46,7 percenta hlasov sa stal Ivan Gašparovič. Druhá skončila Iveta Radičová s podporou 38,05 percenta hlasov. V druhom kole, ktoré sa konalo 4. apríla 2009 s voličskou účasťou 51,67 percenta, zvíťazil Gašparovič. Dostal 55,53 percenta hlasov, Radičová 44,46 percenta hlasov. Ivan Gašparovič sa tak stal prezidentom SR na ďalších päť rokov.







Prvé kolo štvrtej priamej voľby sa konalo 15. marca 2014 a zúčastnilo sa na ňom 43,40 percenta voličov. Tí si vyberali spomedzi 15 kandidátov, ktorými boli premiér a predseda Smeru-SD Robert Fico, občiansky kandidát Andrej Kiska, nezaradený poslanec NR SR Radoslav Procházka, občiansky kandidát Milan Kňažko, kandidát Strany maďarskej koalície Gyula Bárdos, nominant KDH, Mosta-Híd a SDKÚ-DS Pavol Hrušovský, Helena Mezenská z OĽaNO, kandidát KSS Ján Jurišta, nezávislí kandidáti Ján Čarnogurský, Viliam Fischer, Jozef Behýl, Milan Melník, primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko a kandidát Koalície občanov Slovenska Stanislav Martinčko.



Víťazom prvého kola sa stal Robert Fico, ktorý získal 28 percent hlasov. Andrejovi Kiskovi hlas odovzdalo 24 percent voličov. V druhom kole, ktoré sa konalo 29. marca 2014 s účasťou 50,48 percenta voličov, sa stretli Fico a Kiska. Zvíťazil Kiska, ktorý dosiahol 59,38 percenta hlasov. Fico získal 40,61-percentnú podporu.







V poradí piate priame voľby prezidenta SR sa konali v roku 2019. Prvé kolo sa uskutočnilo 16. marca a zúčastnilo sa ho 48,74 percenta oprávnených voličov. O ich hlasy sa uchádzali podpredseda NR SR a predseda Mosta-Híd Béla Bugár, Zuzana Čaputová (občianska kandidátka a podpredsedníčka Progresívneho Slovenska), Martin Daňo (nezávislý kandidát), Štefan Harabin (nezávislý kandidát), Eduard Chmelár (nezávislý kandidát), Marian Kotleba (ĽSNS), Milan Krajniak (Sme rodina), František Mikloško (nezávislý kandidát), podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič (nominant Smeru-SD), Róbert Švec (nezávislý, Slovenské hnutie obrody), Bohumila Tauchmannová (nezávislá), Juraj Zábojník (nezávislý) a Ivan Zuzula (nezávislý). Pred konaním prvého kola sa kandidatúry vzdali József Menyhárt a Robert Mistrík.



V prvom kole zvíťazila Zuzana Čaputová so 40,57 percenta hlasov, na druhom mieste skončil Maroš Šefčovič so ziskom 18,66 percenta hlasov. Druhé kolo sa konalo 30. marca a zúčastnilo sa ho 41,79 percenta voličov. Vyhrala Zuzana Čaputová, ktorá dosiahla 58,40 percenta hlasov. Jej protikandidát Šefčovič dostal 41,59 percenta. Funkcie hlavy štátu sa Čaputová ujala počas inaugurácie 15. júna 2019. Funkčné obdobie jej končí 15. júna 2024.