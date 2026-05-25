Prezidenti SR a Albánska vyzdvihli partnerstvo Pezinka a Mirditë
Autor TASR
Pezinok 25. mája (TASR) - Vinohradnícka tradícia, ale i rozvoj turizmu sú témy, ktoré spájajú slovensko-albánsku spoluprácu aj na úrovni regiónov. Zhodli sa na tom prezidenti SR a Albánska Peter Pellegrini a Bajram Begaj s predstaviteľmi Pezinka počas minulotýždňového stretnutia, ktoré bolo súčasťou programu návštevy albánskej hlavy štátu v SR.
„Návšteva Pezinka nadviazala na memorandum o spolupráci, ktoré mesto podpísalo v septembri minulého roka s albánskym okresom Mirditë, nachádzajúcim sa na severe krajiny,“ informoval primátor Pezinka Roman Mács o prijatí prezidentov vo štvrtok 21. mája.
Regionálne partnerstvo vyzdvihli aj obaja prezidenti. Slovenská hlava štátu pripomenula zároveň výrazný potenciál malokarpatskej oblasti v rozvoji cestovného ruchu. „Oplýva prírodnými krásami, historickými pamiatkami, ale aj bohatou vinohradníckou a vinárskou tradíciou,“ uviedol Pellegrini s presvedčením, že malokarpatský región môže byť lákadlom i pre albánskych turistov.
Rovnako i albánsky prezident vníma partnerstvo medzi Pezinkom a Mirditë ako pozitívny a užitočný krok. „Vytvára priame prepojenie medzi oboma mestami a otvára reálne možnosti pre spoločné projekty zamerané na miestny rozvoj a zlepšenie kvality života občanov,“ uviedol Begaj. Vyzdvihol zároveň spoločnú vinohradnícku tradíciu oboch regiónov ako prirodzený základ ďalšej spolupráce.
Albánsky prezident navštívil aj pezinské vinohrady a vinohradnícky domček Celestín, kde sa oboznámil s vinohradníckou tradíciou Pezinka a celého malokarpatského regiónu.
