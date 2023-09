VIDEO:Čaputová a Herzog vidia viacero oblastí na prehĺbenie spolupráce

Bratislava 4. septembra (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová a izraelský prezident Jicchak Herzog ocenili dobré vzájomné vzťahy krajín. Vo viacerých oblastiach vidia priestor na prehĺbenie spolupráce Slovenska a Izraela. Na pondelkovom stretnutí sa venovali aj situácii na Ukrajine a Blízkom východe, ako i ďalším aktuálnym témam. Informovali o tom na spoločnej tlačovej konferencii v Prezidentskom paláci.



"Hovorili sme napríklad o oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov, ale takisto aj o dodávkach plynu vzhľadom na to, že je potrebné diverzifikovať zdroje týchto surovín a Izrael by mohol byť pre Slovensko v tomto perspektívnym partnerom," načrtla prezidentka. Ďalšie možnosti na prehlbovanie spolupráce vidí v oblastiach vedy, obrany či IT technológií.







Herzog verí, že jeho návšteva prispeje k spolupráci v hospodárskej, kultúrnej, akademickej či vedeckej oblasti. Pozval tiež na spoluprácu pri príprave na klimatickú krízu a jej dôsledky. Príkladom partnerstva medzi krajinami je podľa neho kooperácia pri humanitárnej pomoci pre Ukrajinu.



Témou bola aj izraelská justičná reforma. "Justičná reforma prebieha aj na Slovensku. Je to proces, ktorý je v demokracii správny a zdravý. Z našich skúseností vieme, že spravodlivosť alebo justícia slúži občanom najviac vtedy, keď je postavená na rešpekte k demokratickým princípom, trojdeleniu moci a nezávislosti súdnictva," poznamenala Čaputová.







Pri vzťahoch Izraela a Palestíny podľa Čaputovej ostáva pre Slovensko ako základ tzv. dvojštátne riešenie. "Je dôležité, aby všetky strany spravili kroky, ktoré povedú k deeskalácii," uviedla.



Obaja prezidenti vyzdvihli medziľudské kontakty medzi krajinami. "Mnoho našich občanov utekalo pred hrôzami vojny a holokaustu práve do vašej krajiny a v nej našli nový domov. Mnohí z nich sa zapojili aj do Slovenského národného povstania," skonštatovala Čaputová. Ako pripomenula, mnohí sa dodnes hlásia k slovenskému pôvodu.



Herzog ocenil, že Slovensko sa vyrovnáva so svojou ťažkou minulosťou počas druhej svetovej vojny a holokaustu a otvorene priznáva svoje činy. Víta tiež snahy o odstránenie antisemitizmu a popierania holokaustu.



S izraelským prezidentom sa v pondelok stretne aj premiér Ľudovít Ódor.