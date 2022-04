Čaputová a Steinmeier navštívili na Sliači vojakov, pozreli i Patriot

Sliač 27. apríla (TASR) – Približne 400 nemeckých a holandských vojakov dislokovaných po začatí vojny na Ukrajine na leteckú základňu v Sliači, navštívil v stredu večer prezident Nemecka Frank-Walter Steinmeier a prezidentka SR Zuzana Čaputová. Oboznámili sa z ich poslaním a prácou a zaujímali sa aj o ich každodenný život. Súčasťou návštevy bola aj prehliadka prostriedkov protivzdušnej obrany Patriot, ktorá je tam umiestnená od marca.povedala prezidentka.Ako informoval minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽANO), na Sliači sú aktuálne umiestnené tri batérie systému protivzdušnej obrany Patriot. Vojaci NATO bývajú v ubytovni priamo na základni, ktorá súčasne prechádza rekonštrukciou, ale aj v stanovom tábore. Vybudované by tam malo byť aj kontajnerové mestečko. Vojaci, ktorí sú dnes na Sliači, by tam mali byť pol roka, Naď ale predpokladá, že ich pobyt bude najmenej jeden rok.Na Sliači je podľa šéfa rezortu obrany stále aj obsluhujúci ruský personál pre lietadlá MiG-29. Mali by byť k dispozícii dovtedy, pokiaľ tieto lietadlá budú lietať pre slovenské ozbrojené sily. Migy budeme podľa ministra obrany používať dovtedy, pokiaľ za ne nebude náhrada.dodal minister obrany.Sliačske letisko totiž prechádza masívnou rekonštrukciou, a preto budeme musieť podľa Naďa pre zabezpečenie ochrany nášho vzdušného priestoru hľadať alternatívu. Podľa neho je alternatívou letisko v Kuchyni pri Malackách, alebo by lietadlá, ktoré sa budú starať o náš vzdušný priestor, štartovali z letísk v okolitých krajinách.