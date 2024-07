Prezidenti Slovenska a Poľska ocenili vzťahy oboch krajín

Poľský prezident Andrzej Duda (vpravo) a slovenský prezident Peter Pellegrini si podávajú ruky pred spoločným pracovným stretnutím vo Varšave 4. júla 2024. Foto: TASR/AP

Varšava 4. júla (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini a poľský prezident Andrzej Duda ocenili dobré vzájomné vzťahy svojich krajín. V spolupráci chcú pokračovať. Uviedli to na štvrtkovej tlačovej konferencii po spoločnom rokovaní vo Varšave, kde slovenská hlava štátu odcestovala na pracovnú návštevu. Diskutovali okrem iného aj o energetike, migrácii či situácii na Ukrajine. Odsúdili konflikt a zhodli sa na potrebe pomoci Ukrajine. Ich názory sa však líšia v otázke, kedy majú začať prístupové rokovania Ukrajiny do Severoatlantickej aliancie (NATO).poznamenal Pellegrini.Vzájomné vzťahy ocenil aj poľský prezident. Privítal, že Pellegrini si ako destináciu svojej druhej bilaterálnej zahraničnej cesty vo funkcii prezidenta vybral Poľsko. Hovoril o potrebe vzájomného dialógu. Pozval ho na stretnutie prezidentov neformálnej skupiny Arraiolos, ktoré sa má uskutočniť na jeseň v Krakove. Načrtli aj spoluprácu v rámci Vyšehradskej štvorky a Bukureštskej deviatky.Hlavy štátov diskutovali aj o budúcotýždňovom summite NATO vo Washingtone. Duda tam chce otvoriť otázku výdavkov spojencov na obranu. Chce, aby členské krajiny zvýšili podiel na obranu na tri percentá HDP. Slovensko podľa Pellegriniho už investuje do obrany viac než dve percentá HDP.Rokovali aj o prítomnosti vojsk Severoatlantickej aliancie na území svojich krajín. Duda informoval, že na summite bude žiadať o zvýšenie počtu spojeneckých vojakov na území Poľska. Pellegrini ozrejmil, že jednotky NATO na Slovensku už v súčasnosti pôsobia a v prípade potreby je SR pripravená na zvýšenie ich počtu.Prezidenti sa venovali aj vojne na Ukrajine. Odsúdili ruskú agresiu a zhodli sa na potrebe podpory Ukrajiny. Pellegrini pripomenul, že Slovensko už zo zásob svojej armády neposkytuje Ukrajine žiadne smrtiace zariadenia.doplnil.Názory hláv štátov sa líšia v otázke otvorenia rokovaní s Ukrajinou o jej vstupe do NATO.podotkol Pellegrini s tým, že hrozí eskalácia napätia.(osobitná spravodajkyňa TASR Alexandra Kubalová)