Prezidenti V4 diskutovali o vojne na Ukrajine a energetickej kríze

Bratislava 11. októbra (TASR) - Prezidenti V4 spoločne odsúdili ruskú agresiu na Ukrajine. Témou ich utorkového stretnutia bola aj energetická kríza. Ocenili vzájomný otvorený a úprimný dialóg. Prezidentka Zuzana Čaputová, český prezident Miloš Zeman, poľský prezident Andrzej Duda a prezidentka Maďarska Katalin Nováková o tom informovali na spoločnej tlačovej konferencii v Primaciálnom paláci v Bratislave. Ich stretnutie sa konalo v rámci predsedníctva SR vo V4.



Čaputová označila útoky na civilistov za slabosť a cynizmus. Spoločne s Novákovou zdôraznila potrebu spravodlivého mieru. "Na to stačí, aby ruskí vojaci odišli z Ukrajiny a aby Rusko rešpektovalo medzinárodne uznané hranice suverénneho štátu," skonštatovala slovenská prezidentka. Zeman varoval pred jadrovou hrozbou.







Za všetkých prezidentov Čaputová vyjadrila tiež podporu sankciám voči Rusku. V súvislosti s rastom cien energií apelovala na potrebu európskych riešení. Pre Slovensko je podľa nej cieľom celoeurópsky strop pre ceny plynu.







Duda považuje za povinnosť potrestať vojnových zločincov. Je presvedčený, že Ukrajina dokáže vyhnať okupantov, získať kontrolu nad celým svojím územím, vrátane tých, o ktoré prišla v roku 2014. V rámci energetickej bezpečnosti zdôraznil význam prepojení plynovodov. "Vieme si navzájom pomáhať," vyzdvihol. Treba podľa neho zabezpečiť interkonektivitu nielen medzi krajinami V4, ale aj v širšom regióne.



Zeman hovorí v súvislosti s témou energií o priateľskej diskusii o rôznych názoroch na energetickú krízu. Poukázal na vplyv tzv. Green Dealu, teda Zelenej dohody pre Európu na ceny energií. Obnoviteľné zdroje by podľa neho mali byť pre ich nestabilitu zálohované konvenčnými zdrojmi, vrátane jadrových. Podotkol, že pri všetkej úcte k životnému prostrediu sa treba starať predovšetkým o ľudstvo žijúce na zemeguli.







Na budúci týždeň by sa podľa Dudu mohla pravdepodobne konať mimoriadna Severoatlantická rada na úrovni prezidentov. Uviedol to na základe rozhovoru s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom, ktorému odkázal túto prosbu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.



Prezidenti nevidia problém v tom, že Maďarsko na rozdiel od Slovenska, Česka a Poľska neposkytuje Ukrajine vojenskú pomoc. Odlišný postoj podľa Čaputovej rešpektujú. Duda poznamenal, že každý pomáha, ako vie. "To, čo nás najviac spája, je, že všetky naše krajiny poskytli okamžitú a nezištnú pomoc ukrajinským utečencom," poukázal Zeman. Nováková skonštatovala, že zásadné postoje sú rovnaké a rozdielny názor v niektorých otázkach je prirodzený.



Maďarská prezidentka upozornila tiež na pretrvávajúcu hrozbu nelegálnej migrácie z juhu. Vyzdvihla význam spoločného stanoviska.



Pre Zemana išlo o posledné stretnutie vo formáte V4 vo funkcii prezidenta. Vyšehradskú spoluprácu považuje za užitočnú. Želá si, aby sa v budúcnosti rozšírila aj o Slovinsko.



Čaputová ocenila vzájomný dialóg v rámci V4, priestor vidí v hodnotových zhodách.