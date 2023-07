Prezidentka a Lipšic odmietajú, že by sa stretli pre Šimka a Hamrana

Bratislava 19. júla (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová i špeciálny prokurátor Daniel Lipšic odmietajú, že by sa v uplynulom období stretli. Vyplýva to z ich reakcie pre TASR na výzvu mimoparlamentného Hlasu-SD, ktorý hovoril o ich údajnom stretnutí v súvislosti s ministrom vnútra Ivanom Šimkom a policajným prezidentom Štefanom Hamranom.



"Predstavitelia strany Hlas-SD fabulujú, k žiadnej komunikácii a ani k žiadnemu osobnému stretnutiu prezidentky so špeciálnym prokurátorom Danielom Lipšicom neprišlo," uviedol riaditeľ odboru komunikácie Kancelárie prezidenta SR Jozef Matej.



Lipšic uviedol, že s prezidentkou sa naposledy stretol v marci v Slovenskom národnom divadle pri príležitosti návštevy holandského kráľovského páru. "V Prezidentskom paláci som bol naposledy pred približne dvoma rokmi. Je mi ľúto, že niektorí politici opakovane zverejňujú vo vzťahu k mojej osobe dokázateľné klamstvá a neváhajú na to využiť akúkoľvek príležitosť," tvrdí.



Predstavitelia Hlasu-SD na stredajšej tlačovej konferencii vyzvali Lipšica a prezidentku, aby sa vyjadrili k informáciám o ich údajnom stretnutí. Lipšic mal na ňom podľa Hlasu-SD "orodovať" za Hamrana, aby sa ho prezidentka zastala a odvolala Šimka, "aby ich chlapci mali naďalej rozviazané ruky a mohli si v štáte robiť, čo len chcú".



Premiér Ľudovít Ódor v stredu oznámil koniec Šimka vo funkcii. Zdôvodnil ho naštrbenou dôverou medzi Šimkom a vedením polície. Prezidentka popoludní Šimkovi odoberie poverenie viesť rezort a dočasne poverí riadením ministerstva Ódora.