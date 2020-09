Prezidentka aj minister J. Budaj vítajú iniciatívu Klíma ťa potrebuje

Bratislava 27. septembra (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová aj minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) vítajú iniciatívu Klíma ťa potrebuje. Informovali o tom na sociálnej sieti. Cieľom iniciatívy je upriamiť pozornosť slovenskej vlády na riešenie klimatickej zmeny.



Hlava štátu pripomína, že klimatická kríza nie je žiadny teoretický koncept, ale skutočnosť, ktorá sa každý deň dotýka životov ľudí. "Vidieť to na extrémnych zmenách v počasí, na objeme úrody, na počte úmrtí v dôsledku znečisteného ovzdušia, na vymierajúcich živočíchoch. Klíma je v kríze a potrebuje nás," hovorí Čaputová.



Šéf envirorezortu podporuje iniciatívu ľudí, ktorí volajú po väčšej zodpovednosti. "Máme na to, aby sme v rámci 'zelenej obnovy' urýchlili uhlíkovú neutralitu," povedal Budaj. Dodáva, že aj ministerstvo životného prostredia chce ísť príkladom a plánuje "ozeleniť" a zlepšiť energetickú bilanciu svojich budov a organizácii. "Dosiahnutie uhlíkovej neutrality úradu MŽP rátame do roku 2030," podotýka minister.



Iniciatíva spustila v piatok (25. 9) petíciu "Za klímu, za budúcnosť". Podpísalo ju už takmer 40.000 ľudí. Žiadajú v nej poslancov Národnej rady SR, aby vyhlásili klimatickú núdzu s cieľom dosiahnuť uhlíkovú neutralitu Slovenska už v roku 2040. Zároveň chce, aby vláda do konca roka 2021 pripravila záväzný plán a stratégiu, ako neutralitu dosiahnuť. Posledným bodom petície je žiadosť, aby vláda podporila najvyššie sprísnenie klimatických cieľov, ktoré na jeseň navrhne Európska únia.