Prezidentka aj premiér ocenili prácu vedcov, za ktorú im aj ďakujú

Bratislava 15. októbra (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová aj predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO) ocenili prácu vedcov, za ktorú im zároveň aj ďakujú. Obaja to uviedli v sobotu na sociálnej sieti po tom, ako sa v piatok (14. 10.) večer zúčastnili na štvrtom ročníku oceňovania vedcov na Slovensku Eset Science Award.



"Je skvelé vidieť, koľko nadania, odhodlania, tvrdej a neúnavnej práce sa skrýva za úspechmi tých, ktorí siahajú na najvyššie vedecké méty," uviedla hlava štátu. Vedecké poznanie stojí podľa jej slov na tých istých základoch, po ktorých v piatok volali ľudia v uliciach Bratislavy: slobode myslenia, rovnosti v právach a úcte k pravde. "Pretože v spoločnosti, v ktorej sú ľudia ohrození len pre svoju orientáciu, presvedčenie, rasu či vieru, nemožno hovoriť o žiadnom pokroku a nemožno v nej budovať ľudské šťastie," poznamenala Čaputová.



Stav vedy a podmienok na jej rozvoj nevníma prezidentka ako izolovaný ostrov, ale skôr ako prirodzený odraz celkovej nálady a spoločenskej klímy, v ktorej žijeme a ktorej sme spolutvorcami. "Pripomína nám to, aké dôležité je systematicky podporovať a motivovať tých najlepších a tie najlepšie v akademickom a vedeckom prostredí. Vytvárať im nielen priaznivé materiálne podmienky na rozvoj vedy a výskumu, ale tiež spoločenské podmienky na posilňovanie vzdelanosti a úcty k poznaniu," povedala prezidentka.



Premiér je hrdý, že máme na Slovensku mnoho talentovaných vedcov, ktorí svojou prácou pomáhajú zlepšovať životy nás všetkých. Vie, že dlhodobo nedostávajú adekvátnu podporu. "Ja vám ďakujem, že svoju prácu robíte často aj v neľahkých podmienkach. Moja vláda sa aj preto snaží pomáhať slovenskej vede a výskumu," uviedol premiér. Ako doplnil, v pláne obnovy pre vedu vyčlenili 630 miliónov eur, z toho vyše 160 miliónov priamo na výskumných inštitúciách a 50 miliónov eur pôjde len pre mladých vedcov.



Ocenenie výnimočných vedeckých osobností na Slovensku má nových laureátov. V kategórii výnimočná osobnosť vedy si ocenenie prevzala Silvia Pastoreková, v kategórii do 35 rokov sa stal laureátom Miroslav Almáši a ocenenie za výnimočnú osobnosť vysokoškolského vzdelávania si odniesol Ľubomír Tomáška. Osobnosti už po štvrtý raz ocenila Nadácia Eset za ich vedeckú prácu i za prínos do ďalších oblastí života. O víťazoch rozhodovala medzinárodná komisia.