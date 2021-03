Prezidentka: Ak by Matovič podal demisiu, jeho post bude patriť OĽANO

Bratislava 5. marca (TASR) - Ak sa premiér Igor Matovič (OĽANO) pod vplyvom prebiehajúcej diskusie v koalícii rozhodne podať demisiu a koalícia bude žiadať rekonštrukciu vlády, prezidentka Zuzana Čaputová bude rešpektovať výsledok volieb a premiérsky post aj ďalej pripadne OĽANO.



"Nová vláda by teda vznikla na pôdoryse tejto koalície. O tom, že toto slovo platí, nemusí v koalícii nikto pochybovať," uviedla hlava štátu v stanovisku, ktoré TASR poskytol jej hovorca Martin Strižinec.



Výmenu na premiérskom poste otvorene komunikuje šéf SaS a vicepremiér Richard Sulík. Matovič by mal podľa neho zvážiť zotrvanie vo funkcii, pretože pozíciu nezvláda, nedorástol na ňu a nie je schopný exekutívy v ťažkých časoch. OĽANO by malo podľa neho nominovať na post premiéra niekoho iného, Sulík v hnutí vidí vhodné mená. Chce o tom hovoriť s poslancami OĽANO.



Premiérove správanie kritizuje aj poslanec OĽANO Ján Krošlák. Vyzval ho "pozrieť sa do zrkadla". Na poste premiéra si vie Krošlák predstaviť napríklad terajšieho ministra financií Eduarda Hegera, ministra obrany Jaroslava Naďa či podpredsedu Národnej rady (NR) SR Gábora Grendela (všetci OĽANO). Naď o pozícii premiéra neuvažuje, Grendel reagoval, že nechce byť ten, kto "vrazí dýku do chrbta premiéra". Heger na otázky TASR o premiérskom poste dosiaľ nereagoval.



V koalícii sa v uplynulom týždni vystupňovalo napätie. Rekonštrukciu vlády spomínajú SaS a Za ľudí, pripúšťa ju aj Sme rodina. Koalícia má naďalej rokovať o svojom fungovaní. V stredu 10. marca má o situácii rokovať predsedníctvo Sme rodina.