Prezidentka: Ak dnes pomáhame brániť sa Ukrajine, chránime aj seba

Bratislava 10. apríla (TASR) - Ak dnes pomáhame brániť sa Ukrajine, chránime aj seba. Na sociálnej sieti to vyhlásila prezidentka SR Zuzana Čaputová. Zároveň upozornila, že Rusko svojich spojencov nachádza aj na Slovensku, a to aj medzi politikmi.



Prezidentka si myslí, že Rusko momentálne nemá šancu vojensky ovládnuť a udržať Ukrajinu a jeho šancou je iba propaganda. "Niet pochýb, že svojich spojencov nachádza aj na Slovensku, a to aj medzi politikmi - nenávisť priťahuje nenávisť, klamstvo si rozumie s klamstvom," skonštatovala hlava štátu.



Udalosti v Buči, Mariupole a na ďalších miestach Ukrajiny svedčia podľa Čaputovej o prvoplánovej a samoúčelnej krutosti, ktorej dala vojna voľný priechod. "Ruskú politickú elitu ovládol duch stalinských čias, keď si moc uzurpovala právo rozhodovať o životoch ľudí, aj celých národov," poznamenala.