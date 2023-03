Prezidentka akceptovala žiadosť Lengvarského o odchod z čela rezortu

Bratislava 2. marca (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová akceptovala žiadosť dočasne povereného ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) o odchod z čela rezortu. Uviedol to po ich spoločnom rokovaní. Nebude podľa vlastných slov pracovať pod tlakom v prostredí, ktoré je škodlivé, plné politickej korupcie a neskúsenosti.



"Prežil som toho veľa, ale v tomto nastavení, keď je dehonestovaná práca mojich kolegov, napriek tomu, že v pláne obnovy je naše ministerstvo premiantom, keďže vedie v počte uzatvorených a vyhlásených výziev, a napriek tomu, že sa do zdravotníctva podarilo dostať o miliardu eur navyše, nebudem ďalej pracovať pod tlakom v takomto prostredí, ktoré je v súčasnosti škodlivé, plné politickej korupcie a politickej neskúseností," skonštatoval.







Poukázal, že do rezortu nastúpil na vrchole pandémie. "Ustáli sme očkovanie, testovanie, reformu nemocničnej a ambulantnej sféry. Prijali sme množstvo efektívnych noviel zákonov, zvládli sme úplne zbytočný štrajk lekárov, ktorý svojou politikou spôsobil bývalý minister financií a úrad vlády," dodal.