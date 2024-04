Prezidentka: Akékoľvek snahy ovládať kultúru sú prejavom nekultúrnosti

Prezidentka SR Zuzana Čaputová (na snímke v pozadí v strede) prijala na snímke vpredu zľava rektora Vysokej školy múzických umení Martina Šmatláka, bývalého ministra kultúry SR Mareka Maďariča, rektorku Vysokej školy výtvarných umení Bohunku Koklesovú a člena Činohry SND Martina Hubu v súvislosti s reakciou kultúrnej obce na aktuálne dianie a zmeny v pôsobnosti rezortu kultúry v Prezidentskom paláci v Bratislave 19. apríla 2024. Foto: TASR Dano Veselský

Bratislava 19. apríla (TASR) - Štát má vytvárať predpoklady a podmienky pre kultúru a nie ju politicky ovládať. Vyhlásila to prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorá v piatok prijala zástupcov kultúrnej obce, aby s nimi diskutovala o koaličných návrhoch legislatívnych úprav, ktoré sa výrazne dotknú oblasti kultúry a umenia.zdôraznila hlava štátu aj vzhľadom na obavy, ktoré jej v prípade predkladaných politických návrhov tlmočili bývalý minister kultúry SR Marek Maďarič, rektorka Vysokej školy Výtvarných umení (VŠVU) Bohunka Koklesová, rektor Vysokej školy múzických umení (VŠMU) Martin Šmatlák a člen Činohry SND Martin Huba. Prezidentka takisto zdôraznila, že akékoľvek zásadné zmeny sa musia diať v kooperácii s tými, ktorých sa priamo dotýkajú.Čaputová nevylúčila, že sa ešte stretne aj s predkladateľmi návrhov, aby s nimi diskutovala o argumentoch a dosahoch navrhovaných zmien.skonštatovala.Rektorka VŠVU Koklesová po stretnutí spresnila, že s hlavou štátu hovorili o aktuálnej téme legislatívnych zmien vo Fonde na podporu umenia a RTVS, dotkli sa aj oblasti pamiatkovej starostlivosti. Koalíciou predkladané návrhy pokladá spolu s kolegami za nesystémové a účelové kroky, ktoré môžu ohroziť samotnú kultúru a umenie na Slovensku. "varoval rektor VŠMU a bývalý šéf Audiovizuálneho fondu Šmatlák.V prípade zmien, ktoré sa týkajú verejnoprávnych umeleckých fondov, spochybnil argumentáciu predkladateľov, upozorňujúcich na nespokojnosť s fungovaním inštitúcií a najmä prerozdeľovaním dotácií. "zdôraznil.Pridal sa k nemu i bývalý minister kultúry Maďarič, za ktorého éry vznikli súčasné podporné fondy.pripomenul. Pripustil, že v rozhodovaní dotačných komisií môžu nastať prípady, ktoré vyvolajú nespokojnosť i pocit skrivodlivosti, pýta sa však, či by k podobným prípadom nedochádzalo, možno i vo väčšej miere, ak by definitívne rozhodovanie bolo na ministrovi kultúry, resp. ním dosadených ľuďoch.Herecký bard Huba je presvedčený, že zmeny musia vychádzať z poznania skutočnosti, nie z politického presvedčenia a ideológie, ktoré naopak odhaľujú neznalosť. "upozornil slávny herec.Vedenie a akademická obec VŠMU, ktorej rektor Šmatlák sa takisto stretol s prezidentkou, v piatok opätovne deklarovali, že VŠMU je pripravená poskytnúť akademickú pôdu na otvorenú, korektnú a transparentnú diskusiu k zmenám v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu. Zároveň skritizovali plánované zmeny vo Fonde na podporu umenia. Obávajú sa likvidácie verejnoprávnej inštitúcie, politického ovládnutia fondu a možnej cenzúry projektov.