Prezidentka: Alkohol pri jazde nemá miesto, z auta sa stáva zbraň

Bratislava 2. októbra (TASR) - Alkohol pri jazde autom nemá miesto, pretože sa z auta stáva nebezpečná zbraň. Vyhlásila to prezidentka SR Zuzana Čaputová. Zapálením sviečky a položením kytice k symbolickému pietnemu miestu si v pondelok popoludní uctila obete tragickej dopravnej nehody, ku ktorej došlo vlani na autobusovej zastávke Zochova na Staromestskej ulici v Bratislave. TASR o tom informoval jej hovorca Martin Strižinec.



"Presne pred rokom sa stala tragédia, pri ktorej zahynulo päť mladých ľudí. Aj dnes som myšlienkami pri rodinách a priateľoch obetí a zdieľam s nimi smútok, ktorý zasiahol do ich životov. O to väčší, že zomreli zbytočne, v dôsledku neodpustiteľnej nezodpovednosti jedného človeka," skonštatovala Čaputová.



Odkázala, aby sa ľudia rozhodovali a správali zodpovedne, aby sa predišlo ďalším fatálnym tragédiám.



K nehode na zastávke Zochova na Staromestskej ulici v Bratislave došlo pred rokom po tom, ako auto s opitým vodičom narazilo do ľudí stojacich na zastávke. Nehoda si vyžiadala piatich mŕtvych a piatich zranených. Študenti Univerzity Komenského, Slovenskej technickej univerzity a Vysokej školy múzických umení organizujú v pondelok pietne podujatie, ktorým si uctia pamiatku obetí.