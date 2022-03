Prezidentka: Antisemitizmus nevymizol, počet incidentov dokonca rastie

Poprad 25. marca (TASR) - Antisemitizmus zo spoločnosti podľa prezidentky SR Zuzany Čaputovej nevymizol, dokonca, ako tvrdí, za posledné roky rastie počet antisemitských incidentov. Hlava štátu na to upozornila v Poprade počas piatkovej pietnej spomienky pri príležitosti 80. výročia prvého transportu Židov zo Slovenska.



Židovské modlitebné, spoločenské a pietne miesta stále podľa prezidentky potrebujú zvýšenú ochranu. "Prejavmi antisemitizmu sú aj popieranie historických faktov a bagatelizácia zločinov, napríklad aj v podobe cynického zdôvodnenia agresie Ruska voči Ukrajine takzvanou 'denacifikáciou'," skonštatovala.



V súčasnosti si podľa Čaputovej vie verejnosť možno lepšie predstaviť udalosti spred 80 rokov, pretože za hranicami Slovenska je opäť vojna. "Keď sa naši predkovia ocitli zoči-voči zlu, kládli si otázku, či sa mu prizerať alebo postaviť. Našťastie, dnes riskujeme podstatne menej než oni, keď vyjadríme morálny postoj. O to silnejší by však mal byť náš hlas a naša ochota urobiť správnu vec," vyhlásila prezidentka.



Ako podotkla, obete holokaustu si spoločnosť uctí, keď bude aj v každodenných situáciách pamätať na slová a udalosti, ktoré holokaustu predchádzali. Rovnako aj keď spozornie pri každej nespravodlivosti či prejave nenávisti voči Židom alebo ďalším národom a menšinám.