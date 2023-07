Čaputová apeluje na prešetrenie okolností vraždy v Dubnici nad Váhom

Bratislava 1. júla (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová považuje za mimoriadne potrebné prešetriť okolnosti štvrtkovej (29. 6.) vraždy v Dubnici nad Váhom vrátane postupu príslušných orgánov. Hlava štátu to uviedla na sociálnej sieti.



"Hovorila som s prezidentom Policajného zboru Štefanom Hamranom, ktorý mi potvrdil, že dôkladne preverujú postup polície, ktorý predchádzal tomuto brutálnemu činu, a budú o tom informovať verejnosť," priblížila prezidentka. Mali by byť podľa nej prijaté také opatrenia, "aby sme ako spoločnosť dokázali účinne chrániť ženy zažívajúce násilie, a najmä aby sme mu dokázali predchádzať".



Zároveň vyjadrila rodine a príbuzným zavraždenej, ktorá sa zrejme stala obeťou svojho prenasledovateľa, úprimnú sústrasť. Prezidentka zdôraznila, že násilie páchané na ženách nie je možné nikdy ospravedlňovať, zľahčovať ani bagatelizovať.



Vo štvrtok v ranných hodinách bola zavraždená 39-ročná Andrea z Novej Dubnice pri novej cyklotrase v záhradkárskej oblasti Lieskovec v Dubnici nad Váhom. Podľahla početným sečným zraneniam, podozrivého Jána M. bezprostredne po skutku zadržala polícia. Čelí obvineniu z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy spáchaného surovým spôsobom a so sexuálnym motívom. Prokurátor navrhuje, aby bol trestne stíhaný vo väzbe.