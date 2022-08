Prezidentka: Autoritatívne režimy sú hrozbou aj v súčasnosti

Banská Bystrica/Bratislava 29. augusta (TASR) - Autoritatívne režimy sú hrozbou aj v súčasnosti. Majú ambíciu sa vracať, a to v nových, reinkarnovaných podobách. Vyhlásila to prezidentka SR Zuzana Čaputová v príhovore na oslavách 78. výročia Slovenského národného povstania (SNP) v Banskej Bystrici.



"Dnes, rovnako ako pred desaťročiami, je hrozbou snaha podmaňovať si hrubou silou národy, krajiny aj ľudí," skonštatovala prezidentka.



Imunitu spoločnosti voči radikálnym a extrémistickým ideológiám podľa nej znižuje zlyhávanie demokraticky volených zástupcov. "Oslabuje ju aj to, keď sa nám niektorí snažia vnútiť, že sú jedinými nositeľmi odkazu SNP, podávajúc si pri tom ruky s novodobými fašistami. Dávajú tak slovám iný obsah a rozdeľujú spoločnosť," doplnila.



Výročie SNP je podľa nej okrem iného príležitosťou pripomenúť si, aký ťažký je zápas za znovunadobudnutie stratenej slobody. "Je našou povinnosťou urobiť všetko pre to, aby sme ho už nemuseli podstúpiť," zdôraznila hlava štátu. SNP podľa nej nesie odkaz, že pre väčšinu Slovákov bolo neprijateľné žiť v režime, ktorý stál na nadradenosti jedných nad druhými a na potláčaní ľudských práv.



Čaputová ocenila statočnosť účastníkov SNP. "Ste inšpiráciou pre nás ostatných, pretože, ako potvrdzujú udalosti v našom susedstve, aj v 21. storočí sa môžu národy ocitnúť v situácii, keď musia čeliť agresii a bojovať za svoju slobodu," podotkla. Vyzdvihla chrabrosť ľudí, ktorí prenášali informácie, ukrývali partizánov či židov, či poskytovali materiálnu pomoc.