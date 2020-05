Prezidentka by sa chcela aktívnejšie zapájať do legislatívneho procesu

Bratislava 16. mája (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová chce aktívnejšie využívať inštitúty, ktorej jej umožňujú zapájať sa do legislatívneho procesu. Pre TASR to uviedol hovorca hlavy štátu Martin Strižinec. Svoj záujem sledovať proces vzniku legislatívy skôr, ako zákony prídu na podpis, zopakovala Čaputová na tohtotýždňovom stretnutí aj podpredsedovi vlády SR pre legislatívu a strategické plánovanie Štefanovi Holému.



"Prezidentka nemieni vstupovať do legislatívneho procesu novými inštitútmi, ale chce aktívnejšie využívať tie existujúce," vysvetlil Strižinec. Pripomenul, že hlava štátu má právo svojimi pripomienkami vstupovať do medzirezortného pripomienkového konania a tiež konzultovať s predkladateľmi zákonov prípadné sporné momenty ešte skôr, ako dostane schválené zákony na podpis. Môže tiež rozhodovať, či uplatní právo veta, prípadne či sa obráti na Ústavný súd SR.