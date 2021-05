Prezidentka Čaputová sa v Kodani stretla s korunným princom Frederikom

TASR v tejto súvislosti prináša výberovú chronológiu stretnutí najvyšších predstaviteľov Slovenska a Dánska.



13. – 15. októbra 1994 – Absolvovala oficiálnu návštevu SR dánska kráľovná Margaréta II. s manželom princom Henrikom. Počas pobytu v Bratislave sa stretla s prezidentom Michalom Kováčom, zúčastnila sa na slávnostnom otvorení výstavy dánskeho dizajnu v Slovenskej národnej galérii, pozrela si klenotnicu na Bratislavskom hrade a hrady Devín a Červený kameň, zavítala aj do Modry. Princ Henrik sa zúčastnil na konferencii o dánsko-slovenskej spolupráci v novej Európe.



9. januára 2002 – Na dvojdňovú návštevu SR pricestoval predseda vlády Dánskeho kráľovstva Anders Fogh Rasmussen. Stretol sa so slovenským premiérom Mikulášom Dzurindom (SDKÚ), prezidentom SR Rudolfom Schusterom a rokoval aj s predsedom parlamentného výboru pre európsku integráciu Františkom Šebejom.



3. marca 2003 - Slovensko navštívil dánsky premiér Anders Fogh Rasmussen, ktorý sa stretol s premiérom Mikulášom Dzurindom (SDKÚ) a predsedom Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) Pavlom Hrušovským (KDH). Predstavitelia Slovenska a Dánska rokovali o vzájomných vzťahoch, o situácii v Iraku a Európskej únii.



5. mája 2003 - Predseda NR SR Pavol Hrušovský (KDH) odcestoval na dvojdňovú návštevu Dánskeho kráľovstva. Hrušovský sa stretol s dánskym premiérom Andersom Foghom Rasmussenom a prijala ho aj dánska panovníčka Margaréta II. Rokovaniam dominovala téma ratifikácie prístupových dokumentov o vstupe Slovenska do NATO a EÚ dánskym parlamentom.



21. júna 2003 - Slovenský premiér Mikuláš Dzurinda (SDKÚ) pricestoval na dvojdňovú oficiálnu návštevu Dánskeho kráľovstva, počas ktorej sa stretol s dánskym partnerom Andersom Foghom Rasmussenom a predsedom dánskeho parlamentu Christianom Mejdahlom.



23. októbra 2012 – Prezident SR Ivan Gašparovič spolu s manželkou Silviou odcestoval na historicky prvú štátnu návštevu Dánskeho kráľovstva, na ktorú ich pozvala kráľovná Margaréta II. a jej manžel princ Henrik. Návšteva, ktorá trvala do 24. októbra mala predovšetkým silný ekonomický rozmer, ktorý bol zameraný na posilnenie ďalšej spolupráce s touto konštitučnou monarchiou. Spolu s prezidentom do Kodane pricestovalo viac ako 20 slovenských podnikateľov.



15. mája 2018 – Na návštevu Slovenska pricestoval dánsky predseda vlády Lars Lökke Rasmussen. Stretol sa so slovenským premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD). Návšteva Rasmussena bola prvá návšteva dánskeho premiéra na Slovensku po pätnástich rokoch.

Kodaň 10. mája (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa v pondelok v Paláci Frederika VIII. Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa v pondelok v Paláci Frederika VIII. v Kodani stretla s dánskym korunným princom Frederikom. Dánske kráľovstvo naposledy zo slovenských prezidentov navštívil pred necelými deviatimi rokmi Ivan Gašparovič.Čaputová v rámci návštevy Dánska vystúpi s prejavom na konferencii Copenhagen Democracy Summit, navštívi s delegáciou sídlo agentúry State of Green, Európsku environmentálnu agentúru a tiež dánsky Štátny sérologický ústav. V utorok (11.5.) sa stretne s predsedníčkou dánskej vlády Mette Frederiksenovou.Gašparoviča v roku 2012 na návštevu Dánskeho kráľovstva pozvala kráľovná Margaréta II. a jej manžel princ Henrik. Návšteva mala vtedy silný ekonomický rozmer, ktorý bol zameraný na posilnenie ďalšej spolupráce s touto konštitučnou monarchiou.(osobitná spravodajkyňa TASR Lenka Farkašová)