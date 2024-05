Prezidentka: Základnou hodnotou Červeného kríža je ľudskosť

Bratislava 14. mája (TASR) - Červený kríž vnímam ako spoločenstvo, ktorého základnou hodnotou je ľudskosť. Na sociálnej sieti to uviedla prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorá v utorok v Prezidentskom paláci prijala členov Slovenského Červeného kríža (SČK).



Vyzdvihla, že zasvätili svoj život záchrane ľudských životov, ochrane zdravia či dobrovoľnej pomoci ľuďom v núdzi. "Vyslovila som im rešpekt a veľké poďakovanie za všetky aktivity Červeného kríža. Či už je to dobrovoľné darcovstvo krvi, kurzy prvej pomoci, sociálna a potravinová pomoc, podpora obetiam domáceho násilia alebo osveta medzi mládežou i dospelými," priblížila hlava štátu.



Zároveň pogratulovala k získaným oceneniam, ktoré SČK udelil 30 ľuďom a organizáciám za výnimočný prínos v humanitárnej oblasti. "Gratulujem k získaným oceneniam, ktoré sú vyjadrením odborných i morálnych kvalít, no predovšetkým ľudskosti," poznamenala prezidentka.



Udeľovanie ocenení za humanitárnu prácu sa konalo pri príležitosti Svetového dňa Červeného kríža a Červeného polmesiaca, ktorý každoročne pripadá na 8. mája. "Chceme tak vyzdvihnúť nezištnosť a odhodlanie, ktoré títo ľudia často celoživotne preukazujú vo svojich komunitách v oblasti humanitárnej práce, podpory bezpríspevkového darcovstva krvi či opatrovateľstva," uviedol SČK.



Odovzdaná bola aj cena za záchranu života, a tiež najvyššie ocenenie - Medaila Henryho Dunanta, zakladateľa Medzinárodného hnutia Červeného kríža, ktorá má tento rok až dvoch laureátov. "Ubehlo presne 105 rokov od založenia nášho predchodcu Československého Červeného kríža. Sme hrdí, že aj dnes v našich radoch pracujú stovky ľudí, ktorí nezištne stoja na strane ľudskosti a nádeje. Patrí im naša vďaka a úcta. Práve ich hlas by mal v tento deň zaznieť, aby našu spoločnosť inšpiroval k spolupatričnosti a láskavosti," uviedla generálna sekretárka SČK Zuzana Rosiarová.