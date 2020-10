PREZIDENTKA: Cieľ plošného testovania je nenaplniteľný

Bratislava 30. októbra (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová vyzvala premiéra Igora Matoviča (OĽANO), aby sa plošné testovanie počas víkendu realizovalo tam, kde budú zabezpečené odbery. Zároveň žiada prehodnotiť podmienky zákazu vychádzania a volá po dobrovoľnosti testovania. Poznamenala tiež, že cieľ celoplošnej akcie je nenaplniteľný. Vyhlásila to po piatkovom stretnutí s náčelníkom Generálneho štábu Ozbrojených síl (OS) SR Danielom Zmekom a veliteľom operácie Spoločná zodpovednosť Ivanom Pachom.



„Z celkového množstva potrebných odberných tímov je pripravených zhruba 60 percent na oba víkendové dni. Uvedený stav je platný menej ako 24 hodín pred spustením operácie. Dôvodom je najmä chýbajúci zdravotnícky personál,“ uviedla hlava štátu. Vzhľadom na informácie, ktoré dostala, požiadala premiéra, aby sa testovanie realizovalo tam, kde budú zabezpečené odbery. „Teda vyjsť v ústrety ľuďom, ktorí o testovanie majú záujem. Zároveň takto zúročíme doposiaľ vykonané prípravné práce ozbrojených síl, samospráv a dobrovoľníkov a vynaložené materiálne a finančné zdroje,“ doplnila.



Okrem toho žiada prehodnotiť podmienky zákazu vychádzania, aby sa netrestali ľudia, ktorí sa z objektívnych dôvodov na test nedostanú alebo ktorí naň nemôžu prísť. Poukázala na možné negatívne dôsledky pre spoločnosť. Vyzvala tiež na dobrovoľnosť testovania a pozvala občanov, aby využili túto príležitosť v ich obci či meste, ak ju budú mať, a to bez strachu a v záujme ochrany zdravia.



„Nemôžeme pripustiť, aby státisíce občanov zostali pred testovaním v neistote. Žiadam teda zrušiť kategorizovanie občanov na tých, ktorí budú mať priepustku na slobodu, a tých druhých, pretože na nich nevyšlo. Takýto následok v aktuálnej situácii rozdeľuje spoločnosť a to je to posledné, čo teraz potrebujeme,“ podotkla prezidentka.



Zdôraznila, že v hre nie je len výsledok testovania, ale aj súdržnosť Slovenska a schopnosť obstáť pred ťažkou skúškou v nasledujúcom období. Skonštatovala, že plošným testovaním len rozkladáme riziko šírenia vírusu v čase. „Je na nás, aby sme tento čas využili zmysluplne,“ poznamenala.



Prvé kolo celoplošného testovania obyvateľov sa má uskutočniť počas nadchádzajúceho víkendu (31. 10. a 1. 11.).