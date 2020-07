Prezidentka: Cieľom SR nesmie byť len minutie záchranného balíčka

Bratislava 21. júla (TASR) - Cieľom Slovenska nesmie byť len minutie peňazí z Európskej únie (EÚ), ale ich dobré investovanie do rozvoja krajiny aj pre budúce generácie. Prezidentka SR Zuzana Čaputová to považuje za najdôležitejšiu úlohu pre vládu a všetkých ľudí. Uviedla to na sociálnej sieti v reakcii na schválenú dohodu EÚ o záchrannom balíku pre ekonomiky zasiahnuté pandémiou nového koronavírusu.



"Som rada, že sa nakoniec našla zhoda a EÚ je jednotná. Je to dobrá správa pre udržanie stability celej EÚ a zároveň aj bezprecedentná pomoc pre Slovensko," povedala hlava štátu. Dodala, že na to, aby SR dokázala zmysluplne finančnú pomoc využiť, musí spojiť "najlepšie hlavy a pripraviť veľmi dobrý plán".