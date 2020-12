Prezidentka: Čin Lučanského nesmie slúžiť politickému nátlaku

Bratislava 30. decembra (TASR) – Čin Milana Lučanského nesmie slúžiť politickému nátlaku na ukončenie vyšetrovania káuz, ktoré súvisia s ohýbaním spravodlivosti z minulosti. Uviedla to prezidentka SR Zuzana Čaputová.Zároveň zopakovala, že pokus o samovraždu bývalého policajného prezidenta je ľudskou tragédiou a všetky okolnosti tohto skutku treba rýchlo a do dôsledkov vyšetriť.dodala v stanovisku, ktoré TASR poskytol jej hovorca Martin Strižinec.zdôraznila hlava štátu.Prezidentka doplnila, že je dobré, keď vyšetrovatelia a prokurátori v súčasnosti cítia slobodu konať a vyšetrujú aj kauzy, ktoré boli roky zakrývané a prehliadané, pretože to je nevyhnutný krok k obnoveniu dôvery v spravodlivosť.Lučanský, ktorý je väzobne stíhaný, sa pokúsil v utorok o samovraždu. Jeho stav je kritický. Generálny riaditeľ ZVJS Milan Ivan po udalosti odstupuje zo svojej funkcie.Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) oznámila, že zriadi širokú komisiu na prešetrenie prípadu. Potvrdila, že zvažovala aj vyvodenie politickej zodpovednosti.