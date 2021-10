Prezidentka: ČR prajem zdarný proces formovania vládnej koalície

Bratislava 10. októbra (TASR) - Demokracia potrebuje našu aktívnu účasť, blahoželáme Českej republike k vysokej účasti v parlamentných voľbách. Na sociálnej sieti to k českým parlamentným voľbám napísala prezidentka SR Zuzana Čaputová. "Gratulujem a prajem zdarný a nekonfliktný proces formovania vládnej koalície," podotkla.



Víťazom českých parlamentných volieb, ktoré sa konali v piatok a sobotu (8.-9. 10.), sa stala koalícia SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) so ziskom 27,79 percenta hlasov, získala 71 mandátov. Ako druhá skončila strana ANO premiéra Andreja Babiša, ktorá získala 27,12 percenta hlasov (72 mandátov). Tretia skončila liberálna koalícia Piráti a Starostovia (PirátiSTAN) so ziskom 15,62 percenta hlasov (37 mandátov) a štvrtá strana Sloboda a priama demokracia (SPD) Tomia Okamuru, ktorá získala 9,56 percenta hlasov (20 mandátov). Volebná účasť dosiahla 65,43 percenta.