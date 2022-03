Prezidentka dala zelenú novele autorského zákona

Bratislava 7. marca (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová podpísala novelu autorského zákona, ktorá obsahuje transpozície smerníc Európskeho parlamentu, ale aj rozšírenie povinných výnimiek z autorského práva a úpravu povinností a práv v rámci online služieb zdieľania obsahu. TASR o tom informoval hovorca hlavy štátu Martin Strižinec.



Ministerstvo kultúry (MK) SR ako autor novely upozorňuje, že v prípade prvej transpozície európskej smernice týkajúcej sa autorského práva na digitálnom jednotnom trhu by mala úprava viesť k zlepšeniu využívania kreatívneho obsahu v digitálnom prostredí. "Smernica o online prenosoch vysielateľov a retransmisii reguluje predovšetkým časť online služieb spojených s vysielaním, reaguje na nové metódy retransmisie a zavádza prenos programov prostredníctvom techniky tzv. priameho vstupu," dodáva. Rezort ozrejmil, že v tomto prípade je cieľom uľahčiť cezhraničné poskytovanie online služieb, ktoré sú doplnkom k vysielaniu a retransmisii televíznych a rozhlasových programov s pôvodom v iných členských štátoch.



Novela zavádza tiež nové výnimky z autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom. Zavádza sa nová výnimka na použitie diela na účel zachovania kultúrneho dedičstva. "Na základe takejto výnimky by malo byť možné vyhotovovať rozmnoženiny s použitím vhodného nástroja, prostriedku či technológie zachovávania v akomkoľvek formáte alebo na akomkoľvek nosiči, v požadovanom množstve, v ktoromkoľvek štádiu životnosti," uviedol rezort kultúry.



Do zákona sa dopĺňa aj kritérium vyťaženosti ubytovacích kapacít v zariadeniach poskytujúcich ubytovanie, ktoré má zohľadňovať pri určení výšky odmien organizácia kolektívnej správy. Toto kritérium sa rozširuje o ďalšie zariadenia, ktoré poskytujú ubytovanie verejnosti, napríklad o zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorými sú napríklad i prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne.



Zavádza sa tiež opätovne prihliadnutie MK na "podmienku účelnosti kolektívneho výkonu správy práv a na spôsobilosť účastníka konania o udelenie alebo zmenu oprávnenia na riadny a účelný výkon kolektívnej správy po udelení alebo zmene oprávnenia". Ministerstvo bude môcť z vlastného podnetu vykonať dohľad aj vo vzťahu k tomu, či pri určení výšky odmien organizácia kolektívnej správy zohľadnila kritériá vymedzené v zákone.



Novela nadobudne účinnosť 25. marca.