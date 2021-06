VIDEO: Prezidentka: Darovanie krvi je prejavom solidarity

Na snímke uprostred prezidentka SR Zuzana Čaputová počas druhého ročníka Prezidentskej kvapky krvi pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi v priestoroch Prezidentského paláca 11. júna 2021 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 11. júna (TASR) - Darovanie krvi je prejavom solidarity. Uviedla to prezidentka SR Zuzana Čaputová na druhom ročníku Prezidentskej kvapky krvi s tým, že oceňuje každého človeka, ktorý sa rozhodne darovať krv.povedala hlava štátu.Medicínska riaditeľka Národnej transfúznej služby Nataša Chovancová hovorí, že sú vďační za to, že prezidentka venuje pozornosť darcovstvu krvi. Je pre nich tiež potešujúce, že sa v Prezidentskom paláci zaviedladarcovstva krvi.Motto tohtoročnej kampane znie 'Daruj krv, aby svet stále pulzoval!'. Chce poukázať na to, akí dôležití sú dobrovoľní darcovia krvi pre udržanie chodu sveta, zachraňovanie životov a zlepšovanie zdravia druhých, pričom tento rok sa špeciálne sústredí na mladých ľudí, priblížil hovorca prezidentky Martin Strižinec.Druhý ročník Prezidentskej kvapky krvi prebieha od piatka rána. Prvýkrát sa podujatie konalo v júni 2020. Prezidentskú kvapku krvi organizuje Kancelária prezidenta SR v spolupráci s NTS SR.Ako prezidentka popoludní informovala na sociálnej sieti, krv v Prezidentskom paláci v piatok darovalo 46 ľudí.uviedla Čaputová. Poďakovala sa zároveň všetkým, ktorí sa na druhom ročníku Prezidentskej kvapky krvi zúčastnili.