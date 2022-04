Prezidentka: Darovaním S-300 pomáhame znížiť civilné obete na Ukrajine

Prečítajte si aj: Slovensko darovalo Ukrajine systém S-300



Bratislava 8. apríla (TASR) - Darovaním obranného systému S-300 Ukrajine pomáhame znížiť počet civilných obetí tragického konfliktu, a o to musí všetkým v tejto chvíli ísť. Prezidentka SR Zuzana Čaputová to uviedla v piatok. Stanovisko TASR poskytol prezidentkin hovorca Martin Strižinec.vyhlásila Čaputová.Slovensko darovalo Ukrajine systém protivzdušnej obrany S-300. Potvrdil to premiér Eduard Heger (OĽANO). Vyhlásil, že darovanie systému neznamená, že Slovenská republika sa stala súčasťou ozbrojeného konfliktu na Ukrajine. Ubezpečil tiež, že obranyschopnosť SR je naďalej zabezpečená.Ako priblížil minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO), budúci týždeň má prísť na Slovensko štvrtá batéria systému Patriot od Američanov. Doplní tak dve batérie systému Patriot od Nemcov a jednu od Holanďanov. Všetky batérie postupne rozmiestnia tak, aby pokryli územie Slovenska a budú tu dovtedy, kým to bude potrebné.