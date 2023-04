Prezidentka: Deň narcisov je dňom nádeje aj vďaka dobrovoľníkom

Bratislava 20. apríla (TASR) - Deň narcisov je dňom nádeje pre chorých aj vďaka všetkým dobrovoľníkom v uliciach. Pri príležitosti štvrtkového Dňa narcisov to uviedla na sociálnej sieti prezidentka SR Zuzana Čaputová.



"Žltá farba narcisov pripomína slnko, je symbolom jari, no zároveň predstavuje farbu nádeje. Nádeje pre onkologických pacientov, že zvládnu zápas so svojím ochorením, že sa vyliečia a budú žiť ďalej plnohodnotný život," poznamenala hlava štátu. Túto nádej posilní podľa Čaputovej každý, kto prispeje v Deň narcisov na skvalitnenie liečby, lepšiu starostlivosť o chorých, na preventívne programy, osvetu a množstvo ďalších projektov určených nielen pre pacientov, ale aj pre ich rodiny a tiež pre najširšiu verejnosť.



Dobrovoľníci v uliciach počas štvrtka rozdávali žlté narcisy a zbierali financie na podporu zbierky Deň narcisov. Zameraná je na pomoc pacientom s rakovinou. Zbierku organizuje Liga proti rakovine (LPR). Upozornila, že na Slovensku pribudne ročne okolo 40.000 pacientov s rakovinou.