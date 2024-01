Prezidentka diskutovala so zástupcami cirkví o situácii v spoločnosti

Bratislava 22. januára (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová v pondelok diskutovala so zástupcami cirkví a náboženských spoločností o aktuálnej situácii v spoločnosti. Spomínali aj marginalizované skupiny, pomoc Ukrajine či rôzne činnosti a služby, ktoré zástupcovia cirkví a náboženských spoločností počas roka vykonávajú.



"Je to pre mňa vždy veľmi vzácna príležitosť stretnúť sa s ľuďmi viery a mať možnosť rozprávať sa o veciach, ktoré pretrvávajú, ktoré sú hlboké, dôležité a dokonca si dovolím povedať možno tie najdôležitejšie pre všetky doby," zdôraznila prezidentka.



Slovensko podľa nej čelí javom, ako je vysoká miera nedôvery, nespokojnosti, frustrácie a niekedy až nenávisti. Priblížila, že so zástupcami cirkví a náboženských spoločností hovorili o potrebe hľadať pokoj založený na spravodlivosti.



Podľa slov hlavy štátu diskutovali tiež o tom, aké je potrebné venovať sa mladým ľuďom, aby zo Slovenska neodchádzali a cítili nádej, najmä z hľadiska budúcnosti krajiny.



Ako skonštatovala, je dôležité uvedomovať si dary v súkromných životoch aj na úrovni celého Slovenska. "Máme veľa darov, aj keď žijeme možno ťažkú dobu, ale je dobré uvedomiť si, akých šikovných, skvelých, talentovaných ľudí v komunitách, obciach a mestách po celej krajine máme, a to je náš potenciál," poznamenala.



Čaputová predstaviteľom cirkví a náboženských spoločností poďakovala za to, čo na Slovensku robia. "Je to množstvo neviditeľnej, možno často nie celkom docenenej činnosti, pomoci, služby, ktorú tieto cirkevné spoločnosti na Slovensku vykonávajú," dodala.