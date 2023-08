Prezidentka dočasne pozbavila riaditeľa SIS výkonu štátnej služby

Bratislava 21. augusta (TASR) - Prezidentka Zuzana Čaputová dočasne pozbavila riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Michala Aláča výkonu štátnej služby. SIS vedie jeho námestník. TASR o tom informoval hovorca hlavy štátu Martin Strižinec.



Voči Aláčovi vzniesli minulý týždeň obvinenie zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa. S obvinením sa stotožnili dozorujúci aj službukonajúci prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry, pripomenul Strižinec. Príslušník SIS sa podľa zákona musí dočasne pozbaviť výkonu štátnej služby, ak by jeho ďalšie ponechanie vo výkone štátnej služby ohrozovalo dôležitý záujem štátnej služby a je dôvodne podozrivý, že spáchal trestný čin.



"Tieto dôvody boli naplnené, keďže uvedených trestných činov sa podľa vyšetrovateľa mal Michal Aláč dopustiť v priamej súvislosti s výkonom funkcie riaditeľa SIS, jeho ponechanie vo výkone štátnej služby by ohrozovalo dôležitý záujem štátnej služby, ktorým je efektívne fungovanie domácich a zahraničných partnerských vzťahov založených na vzájomnej dôvere," vysvetlil hovorca.



Zároveň poukázal na to, že rovnaký postup uplatnila hlava štátu aj v minulosti v prípade obvinenia vtedajšieho riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského.