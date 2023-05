Prezidentka dúfa, že svoju možnú kandidatúru oznámi v rozumnom čase

Bratislava 28. mája (TASR) - Prezidentka Zuzana Čaputová dúfa, že svoje rozhodnutie kandidovať v budúcoročných prezidentských voľbách, oznámi v rozumnom čase. "Nemám dôvod to odkladať donekonečna aj pre mňa samu. Tá pozícia je náročná, vyčerpávajúca v mimoriadne ťažkom období, čiže musím urobiť zodpovedné rozhodnutie v správnom čase," uviedla v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.



Hlava štátu je zatiaľ po dvoch týždňoch spokojná s vládou odborníkov. Tvrdí, že sa ju s premiérom Ľudovítom Ódorom snažili vyskladať tak, aby mala čo najlepšiu štartovaciu čiaru a najmenšiu záťaž politických útokov. Prezidentka vníma dve roviny pri vyslovení dôvery vláde. Jednou je akceptácia vlády a jej odbornosti a na druhej strane je to politické rozhodnutie.



Očakáva, že parlament, ktorý odvolal predchádzajúcu vládu, dá vláde odborníkov šancu a bude o vyslovení dôvery vecne rokovať, zoznámi sa s jej programovým vyhlásením a nezaujme k nej a priori odmietavý postoj. "Žiaľ, sú strany, ktoré to takto deklarujú vopred bez vecnej argumentácie," podotkla Čaputová.



Vyslovenie dôvery by podľa nej pomohlo pri zostavovaní štátneho rozpočtu aj rozpočtu samospráv. Ak by parlament vláde odborníkov nevyslovil dôveru, tak bude po 30 dňoch fungovať v takom istom režime ako vláda Eduarda Hegera.



Prezidentka tvrdí, že ministri poctivo pracujú na programovom vyhlásení vlády a dôrazy dávajú na správne miesta. Ambícia premiéra je konsolidovať veci, napraviť ich a zabezpečiť riadny chod štátu. Táto vláda si podľa nej nejde postaviť "pomníček úspešnosti na šesť mesiacov", ale uvažuje, ako pripraviť koncepčné zmeny pre vládu, ktorá vzíde z volieb.



V prípade, že by parlamentné voľby vyhral Smer-SD, Čaputová by Roberta Fica poverila zostavovaním vlády. "Prvý dialóg je vždy s človekom, ktorý stranu doviedol do víťazného konca," podotkla Čaputová s tým, že ide o ústavnú tradíciu.



Voči Ficovi pripravuje právne kroky za jeho výroky na jej adresu. Chce, aby to podanie bolo kvalitné a dobre vypracované. Deklarovala, že ho určite podá. "Ak niekto politiku postaví na totálnej deštrukcii, na vyvolaní strachu, len aby získal politické body, tak je to cynické a nezodpovedné, lebo to rozkladá štát," poukázala.



Hlava štátu považuje za dobrý krok stiahnutie návrhu zákona o fiduciárnom vyhlásení z rokovania parlamentu. "Mnohí ho považovali za figový list, skôr ako za ako keby náhradu, ktorá neposkytuje ten rozsah možností, ktoré majú ostatné krajiny v rámci Európskej únie," skonštatovala. Niektorí sa podľa prezidentky obávali, že prijatie tohto zákona by bol pre nový parlament argumentom, že situácia s nezosobášenými pármi je vybavená.