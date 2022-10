Prezidentka: Dukla nám dodnes pripomína odvahu a vlastenectvo predkov

Bratislava 6. októbra (TASR) - Dukla nám dodnes pripomína odvahu a vlastenectvo našich predkov. Je symbolom, že každý totalitný režim nevyhnutne skôr alebo neskôr podľahne nezlomnej ľudskej túžbe po slobode. Prezidentka SR Zuzana Čaputová to uviedla na sociálnej sieti v súvislosti so 78. výročím Karpatsko-duklianskej operácie.



"Spomíname s vďakou a pietou na osloboditeľov spred 78 rokov. Zároveň dnes, keď sa neďaleko našich východných hraníc opäť rozhorel vojenský konflikt, si opäť so všetkou naliehavosťou uvedomujeme, akou obrovskou hodnotou sú mier, sloboda a pokojný život - a ako ľahko môžu byť tieto veci ohrozené," skonštatovala prezidentka.



Ako dodala, na Duklu nezabúda, hoci je vzhľadom na účasť na samite prezidentov v zahraničí ďaleko od pietnych miest spojených s Karpatsko-duklianskou operáciou. Prezidentskú kanceláriu na Dukle zastúpil náčelník vojenskej kancelárie Vladimír Šimko.



Karpatsko-dukliansku operáciu označila prezidentka za jednu z najväčších a najdramatickejších bitiek 2. svetovej vojny. "Významne prispela k porážke kolaborantského fašistického režimu na Slovensku, ako aj k celkovej porážke nemeckého nacizmu v Európe," pripomenula s tým, že vo štvrtok uplynulo 78 rokov od chvíle, keď na slovenské územie vstúpili jednotky 1. československého armádneho zboru a sovietske vojská.



Karpatsko-duklianska operácia si vyžiadala veľké obete na obidvoch stranách bojovej línie. Deň obetí Dukly, ktorý je pamätným dňom, si Slovensko pripomína 6. októbra.