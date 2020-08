Kaljulaidová: Koronakríza ukázala, že svet musí podporiť digitalizáciu

Bratislava/Tallinn 26. augusta (TASR) - Budúca podoba sveta závisí od toho, ako najmä hospodársky najvyspelejšie štáty využijú digitalizáciu a iné pozitívne trendy, ktoré začali vyvíjať ešte pred vypuknutím pandémie nového koronavírusu. V stredu sa tak počas virtuálneho samitu Globsec 2020 Bratislava Forum na tému "Svet po COVID-19" vyjadrila estónska prezidentka Kersti Kaljulaidová.



Vývoj digitalizácie sa podľa nej týka najmä trhu so službami, ktorý by mal využiť fakt, že v súčasnosti sa môžu virtuálne spojiť ľudia z rôznych kútov sveta a v rovnakom čase pracovať na tom istom projekte. "Ak tento trend využijeme správne, tak sila ľudí nám pomôže vyvážiť (súčasné) geopolitické trendy. Časy, kedy 15 mužov niekde v jednej miestnosti rozhodovalo o všetkom, pominuli," povedala.



Estónsko sa za posledné roky intenzívne sústreďuje na digitalizáciu štátnej správy a aj vďaka tomu ho podľa prezidentky koronakrízové opatrenia spojené s obmedzovaním osobného kontaktu nezasiahli tak silno ako iné členské štáty EÚ či sveta.



Najväčšiu výzvu pre Estónsko predstavovalo pri zavádzaní bezpečnostných nariadení online vyučovanie, po pandémii sa zvažuje jeho zavedenie jeden deň do týždňa.



Veľká časť zdravotníckych služieb musela byť taktiež presunutá do virtuálnej sféry. Kaljulaidová však zdôraznila, že vďaka rozvinutému estónskemu systému e-zdravotníctva v ňom museli vykonať len niekoľko úprav a vylepšení, keďže občania úspešne využívali tieto služby aj pred koronakrízou.



Kaljulaidová vystúpila v rámci virtuálnej konferencie pod záštitou slovenskej organizácie GLOBSEC, ktorá trvá od 26. do 28. augusta. Predstavitelia z viacerých krajín sveta budú počas trojdňového samitu diskutovať o budúcich možných podobách a zmenách globálnej situácie po prekonaní pandémie nového koronavírusu.