Čaputová: Fungovanie reedukačných centier potrebuje systémové riešenia

Bratislava 22. januára (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová diskutovala v pondelok popoludní s ministrom školstva Tomášom Druckerom (Hlas-SD) o problematike šikany na školách a tiež o fungovaní reedukačných centier. "Je to problém, ktorý sa tu zbieral veľa rokov, a potrebuje viacero systémových riešení," zdôraznila hlava štátu. Ocenila plánované kroky ministerstva v týchto oblastiach.



Informácie o fungovaní reedukačných centier, ktoré vyplynuli zo správy Generálnej prokuratúry (GP) SR, označila prezidentka sa mrazivé. "Budem sa ďalej zaujímať aj o túto tému, pretože tak ako povedal pán minister, v centre pozornosti jeho osobne a celého ministerstva sú deti, a to je to najdôležitejšie," podotkla.



Témou pracovného stretnutia bola aj téma duševného zdravia mladých ľudí a šikany na školách. "Pokiaľ ide o problém šikany, (minister, pozn. TASR) má konkrétne opatrenia, ktoré sú zamerané jednak na pomoc mladým ľuďom, ale aj na pomoc učiteľom, pedagógom," dodala prezidentka s tým, že v pláne sú aj opatrenia zamerané na pomoc rodičom.