Čaputová: Generálna prokuratúra potrebuje zmeny

Vyjadrenie: Predseda Najvyššieho súdu SR Ján Šikuta sa zapojil do diskusie o systémových zmenách v prokuratúre



Predseda Najvyššieho súdu SR Ján Šikuta prijal pozvanie prezidentky SR Zuzany Čaputovej do diskusie o systémových zmenách v prokuratúre. Je presvedčený, že pri reforme prokuratúry je názor odborníkov, napriek tomu, že nemusí byť vždy jednotný, mimoriadne dôležitý.



Predseda Najvyššieho súdu SR Ján Šikuta zastáva názor, že tak zásadným zmenám, aké avizuje novela zákona o prokuratúre by mala predchádzať komplexná odborná diskusia. Vychádza z predpokladu, že práve z otvorenej odbornej názorovej konfrontácie môžu vzísť systémové a kvalitné riešenia. „Verím, že politici budú názor odborníkov pri svojom rozhodovaní brať v maximálnej možnej miere do úvahy a do funkcie generálneho prokurátora zvolia človeka morálne a odborne zdatného, pripraveného na zásadnú reformu prokuratúry“, skonštatoval Ján Šikuta.



Spolu s ďalšími odborníkmi sa zhodli na tom, aby sa rozšírilo spektrum subjektov, ktoré majú možnosť navrhovať kandidáta na generálneho prokurátora a všetci podporujú aj myšlienku verejného vypočutie kandidátov.



Väčšina odborníkov sa zároveň zhodla, že generálnym prokurátorom by mal byť prokurátor. Ján Šikuta v tejto súvislosti poukázal na možné riziká, ktoré by mohlo priniesť, ak by sa generálnym prokurátorom stal právnik z niektorých zo slobodných právnických profesií.

Bratislava 26. mája (TASR) – Generálna prokuratúra SR potrebuje zmeny. Mala by sa po nich stať otvorenou, transparentnou, proaktívnou a procesne samostatnou inštitúciou. Prezidentka SR Zuzana Čaputová to uviedla v utorok po stretnutí s odborníkmi z právnickej profesie a predstaviteľmi štátnych inštitúcií v Prezidentskom paláci.vyhlásila Čaputová.Jednou z tém diskusie bola voľba generálneho prokurátora. Väčšina prezidentkiných hostí vrátane ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí) či predsedu Najvyššieho súdu Jána Šikutu zastáva názor, že generálnym prokurátorom by mal byť iba prokurátor. Predseda Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR Milan Vetrák (OĽaNO) podotkol, že ak je za to, aby mohol byť generálnym prokurátorom aj neprokurátor, neznamená to, že má osobnú preferenciu.povedala Čaputová o spoločných požiadavkách na osobu prokurátora. Zhoda nastala na stretnutí aj na podpore rozšírenia oprávnenia navrhovať kandidátov na generálneho prokurátora a verejnom vypočutí.Čaputová avizovala aj ďalšie stretnutie s odborníkmi, keďže. Preberať by mali zmeny v Rade prokurátorov SR, prípadne vytvorenie nového orgánu, systém vyvodzovania disciplinárnej zodpovednosti a výberových procesov.Na stretnutí sa zúčastnili aj prvá námestníčka Generálnej prokuratúry SR Viera Kováčiková, bývalý predseda Etickej komisie prokuratúry Jozef Sedlák, predseda Rady prokurátorov SR Juraj Purgat, sudkyňa Špecializovaného trestného súdu Pamela Záleská, Marián Giba z Katedry ústavného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského, Tomáš Strémy z Katedry trestného práva, kriminológie a kriminalistiky Právnickej fakulty Univerzity Komenského, podpredseda Slovenskej advokátskej komory Ondrej Laciak a advokátka Kristína Babiaková z organizácie Via Iuris.