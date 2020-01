Čaputová: Holokaust nie je židovská tragédia,ale tragédia nás všetkých

Jeruzalem/Bratislava 23. januára (TASR) - Holokaust nie je židovská tragédia, je to tragédia nás všetkých. Povedala to vo štvrtok pri návšteve Jeruzalema prezidentka SR Zuzana Čaputová, kde si v múzeu holokaustu Jad va-šem pripomenula 75 rokov od oslobodenia koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau.



Rasovo motivované násilie podľa nej začína vždy slovom. "O to viac potrebujeme byť obozretní a citliví voči prejavom nenávisti a diskriminácie. Lebo už nás história naučila, ako málo stačí na to, aby sa zo slov nenávisti stalo masové vraždenie," uviedla hlava štátu. Povedala tiež, že vzájomný rešpekt a ochrana dôstojnosti každého jednotlivca by mali byť hodnotami, ktoré ľudí spájajú. Zvlášť v tomto období, keď je spoločnosť poznačená rozdelením a vzájomnou nedôverou.



Čaputová poznamenala, že vina sa dá odpustiť aj oľutovať, avšak zodpovednosť sa nedá. "Tá je konštantná. Zodpovednosť za milióny nevinných obetí. Zodpovednosť za životy preživších rodinných príslušníkov, ktorí s touto neskutočnou traumou museli žiť ďalej," povedala prezidentka. Pripomenula tiež, že je morálnou povinnosťou ľudí nezabúdať a pripomínať túto tragédiu všetkým, osobitne však mladej generácii.



Na slávnostnej recepcii a ceremoniáli pozvala Čaputová na návštevu Slovenska britského princa Charlesa aj francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona.



Na piatom Svetovom fóre o holokauste sa zúčastňujú delegácie zo 49 štátov sveta, pričom 41 z nich vedie hlava štátu. Medzi najprominentnejších hostí patria americký viceprezident Mike Pence, ruský prezident Vladimir Putin, britský princ Charles a francúzsky prezident Emmanuel Macron.



V piatok (24. 1.) sa prezidentka stretne s izraelským prezidentom a v Jeruzaleme navštívi posvätné miesta.