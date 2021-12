Prezidentka hovorila s J. Naďom o plnení úloh rezortu obrany

Bratislava 7. decembra (TASR) - Prezidentka Zuzana Čaputová hovorila v utorok s ministrom obrany Jaroslavom Naďom (OĽANO) o plnení úloh a plánovaných aktivitách rezortu na nasledujúce obdobie. Šéf rezortu obrany o tom informoval na sociálnej sieti.



"Aj v nadchádzajúcom období chceme byť stabilným prvkom v zabezpečení mieru a ochrany občanov našej krajiny. Vynaložíme na to maximálne úsilie tak, aby sme tu pre ľudí boli vždy, keď to budú potrebovať," uviedol.



Podľa Naďa je na plnenie tejto úlohy potrebné sa priebežne pripravovať, a to počas domácich aj zahraničných cvičení. Význam vidí v modernizácii výzbroje, techniky, výstroja a investíciách do infraštruktúry.