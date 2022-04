Čaputová: Pomoc tých, ktorí prispeli k oslobodeniu, ostane hodná vďaky

Bratislava 4. apríla (TASR) - Aj napriek hrôzam, ktoré sledujeme na Ukrajine, a krutosti, ktoré tam dnes ruská armáda pácha, by sme nemali mať zaslepené oči a vinu súčasnosti prenášať do minulosti. Rovnako ako nemožno terajšiu úctu k minulosti vnímať ako legitimizáciu súčasného kremeľského režimu. Prezidentka SR Zuzana Čaputová to uviedla pri príležitosti 77. výročia oslobodenia Bratislavy.



"Hrdinstvo a pomoc tých, ktorí prispeli k nášmu oslobodeniu a celkovo k porážke fašizmu v druhej svetovej vojne, zostane vždy hodné spomienky a našej vďaky," skonštatovala na sociálnej sieti Čaputová. Ako pripomenula, hlavné mesto Slovenskej republiky bolo oslobodené 4. apríla 1945 v rámci Bratislavsko-brnianskej operácie, na ktorej sa podieľalo 28 sovietskych a 14 rumunských divízií. Viac ako 700 vojakov tam položilo život.