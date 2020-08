Prezidentka Čaputová: Jasnejšie pravidlá budú ľudia akceptovať lepšie

Bratislava 28. augusta (TASR) – Čím predvídateľnejšie a jasnejšie budú epidemiologické pravidlá, tým lepšie sa budú ľuďom akceptovať. Na piatkovom stretnutí s ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím (OĽANO) to uviedla prezidentka SR Zuzana Čaputová. Podľa nej je dôležité dopredu vedieť, aké opatrenia môžu prísť, ľudia by im mali rozumieť a mali by sa na ne pripraviť.



"Naša pripravenosť bude ešte lepšia, keď celonárodný semafor COVID-19 bude spojený s konkrétnymi opatreniami pre každú fázu semafora. Či na regionálnej alebo, v prípade zhoršenej situácie, aj na národnej úrovni," uviedla prezidentka na sociálnej sieti.



Spolu so šéfom rezortu zdravotníctva sa zhodli, že prichádzajúca vlna pandémie nového koronavírusu bude iná, ako tá, ktorú sme zažili na jar. "Zatiaľ čo na jar sme si prakticky nevedeli predstaviť, čo všetko nás čaká a do akej miery dokážeme prichádzajúce riziko svojím správaním ovplyvniť, dnes sme už o túto skúsenosť bohatší," podotýka Čaputová.



Krajina bude podľa nej na dobrej ceste zvládnuť ďalšiu vlnu pandémie, ak sa ľudia dokážu svojou obozretnosťou a zodpovednosťou vyhnúť miestam a činnostiam, kde hrozí zvýšené riziko nákazy a ak dokážeme iných ľudí nevystavovať riziku prenosu vírusu. Všetko ostatné je na pripravenosti štátu, zdravotníctva, hygienikov a ďalších zložiek a profesií.



Prezidentka zároveň poznamenala, že nikto nechce šíriť paniku, na druhej strane však situáciu netreba podceňovať, keďže v konečnom dôsledku ide o zdravie a životy.