Prezidentka: Je dôležité, aby sme boli pri diskusii o budúcnosti EÚ

Bratislava 9. mája (TASR) - Je dôležité, aby sme pri diskusii o budúcnosti Európskej únie boli prítomní. Ide o príležitosť povedať, akú Európu chceme. Prezidentka SR Zuzana Čaputová to uviedla v nedeľu na otvorení Konferencie o budúcnosti Európy. Vyzvala na vecnú diskusiu.



Kollár: Občan musí byť stredobodom každej budúcej zmeny v EÚ

Občan musí byť neoddeliteľnou súčasťou a stredobodom každej budúcej zmeny v Európskej únii (EÚ). Musí mať pocit, že naňho Únia nezabúda a vo svojich politikách dokáže zodpovedať na otázky jeho každodenného života. Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) to uviedol v nedeľu, počas Dňa Európy na otvorení Konferencie o budúcnosti Európy.



Premiér: Široká diskusia je to, na čom môžeme budovať budúcnosť Európy

Široká demokratická diskusia s verejnosťou, hľadanie zhody je to, čo Európu vystihuje a na čom môžeme ďalej úspešne budovať európsku budúcnosť. Premiér Eduard Heger (OĽANO) to uviedol v nedeľu na otvorení Konferencie o budúcnosti Európy. V príhovore deklaroval odvahu vlády robiť zmeny, a to aj formou plánu obnovy. Verí, že Únia bude naďalej dobrým miestom pre život pre súčasné i budúce generácie.