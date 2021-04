Prezidentka: Je potrebné, aby sa ozbrojené sily vrátili k výcviku

Bratislava 20. apríla (TASR) - Napriek veľkému rozsahu zapojenia Ozbrojených síl (OS) SR do riešenia pandémie sa podarilo udržať úroveň ich operačnej pripravenosti. Pre jej udržanie a postupné zvyšovanie je však potrebné, aby už prešli z plnenia asistenčných úloh do režimu prípravy a výcviku, vrátane medzinárodných cvičení. Prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorá je zároveň hlavnou veliteľkou OS SR, o tom informovala na sociálnej sieti po utorkovom stretnutí s ministrom obrany Jaroslavom Naďom (OĽANO) a náčelníkom Generálneho štábu OS SR Danielom Zmekom.



Hlava štátu na stretnutí otvorila tiež otázku budovania väčšej pripravenosti Slovenskej republiky riešiť krízové situácie nevojenského charakteru aj bez ozbrojených síl. „Oceňujem, že naši vojaci a vojačky neustále dokazujú svoju pripravenosť na riešenie rôznych krízových situácií a pomoci občanom. Môže však nastať situácia, keď Slovenská republika bude musieť čeliť komplexnejšej výzve, alebo viacerým krízam súčasne," načrtla.



V súvislosti so situáciou v Českej republike sa prezidentka zaujímala o stav zabezpečenia našich muničných skladov. Obaja predstavitelia rezortu obrany ju uistili, že ich ochrane venuje armáda zvýšenú pozornosť.



Témou stretnutia boli aj obavy v ozbrojených silách, ktoré vyvoláva nárast vojenskej prítomnosti ruských vojsk na ukrajinsko-ruských hraniciach. „Všetci spolu sme sa zhodli, že takéto narastanie vojenskej prítomnosti na východnej hranici Ukrajiny je neštandardné a prispieva k nestabilite na Ukrajine aj v celom našom regióne. Pre nás je mimoriadne dôležité, aby bezpečnostné prostredie Ukrajiny bolo pokojné, stabilné a predpokladateľné," skonštatovala Čaputová.