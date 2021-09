Je potrebné vyslať jasný signál stability, uviedla prezidentka

Bratislava 29. septembra (TASR) - Situáciu v spoločnosti treba upokojiť na viacerých líniách, myslí si prezidentka SR Zuzana Čaputová. Útoky na ľudí, ktorí zachraňujú životy, považuje za neprípustné a absurdné. Koalícia by podľa nej mala vyslať jasný signál stability. Čaputová to uviedla po tohtotýždňových stretnutiach s premiérom Eduardom Hegerom (OĽANO) a predsedom parlamentu Borisom Kollárom (Sme rodina), ale aj predsedom opozičného Smeru-SD Robertom Ficom a mimoparlamentného Hlasu-SD Petrom Pellegrinim.



Ako vysvetlila Čaputová, zástupcov koalície a opozície si pozvala do Prezidentského paláca pre napätie v spoločnosti, pochádzajúce z problémov, ktoré pomenovala aj v utorkovej (28.9.) správe o stave republiky. Upozornila, že k nemu prispieva aj spôsob komunikácie politikov. Zdôraznila potrebu riešení, nie ilúzie riešení.



„Každá krajina v každej dobe potrebuje stabilnú vládu. V prípade, ak chcú vládnuť, je potrebné, aby nám vyslali jasný signál stability. Nemôžeme každý týždeň čeliť tomu, že odchádza jeden alebo druhý koaličný partner,“ povedala prezidentka k rozhovorom s predstaviteľmi koalície.



Zástupcov opozície upozornila na to, aké dosahy má na spoločnosť nenávisť a jej rozdúchavanie. Ocenila, že Pellegrini prišiel s rovnakým nastavením. Z vyjadrení Fica po stretnutí je podľa nej zrejmé, že jeho pohľad na situáciu je diametrálne odlišný.



Pri téme referenda o skrátení volebného obdobia pripomenula, že ak sa má konať, treba najskôr upraviť ústavu. „Dvere k tomu, aby sa ústava v decembri zmenila, vnímam ako otvorené. Je to samozrejme na poslancoch Národnej rady,“ skonštatovala s tým, že vôľu k zmene po rozhodnutí Ústavného súdu SR deklarovali viacerí politici.